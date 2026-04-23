jueves 23 de abril de 2026 , 08:45h

Un libro de Chloé Zhao, Jessie Buckley y Agata Grzybowska, creado durante el rodaje de Hamnet (2025).

A partir de una serie de rituales creativos compartidos, el volumen reúne la mirada cinematográfica de Zhao, los textos hipnóticos de Buckley y las imágenes inquietantes de Grzybowska para construir un relato paralelo en torno a Hamnet, el hijo de William Shakespeare.

No documenta la película…

La reimagina…

Se sitúa en ese territorio entre la vigilia y el sueño, entre lo real y lo imaginado. Un libro para leer despacio y mirar dos veces.

Even as a Shadow, Even as a Dream es el libro debut de la directora ganadora del Premio de la Academia Chloé Zhao (Nomadland, 2020), la actriz Jessie Buckley y la fotógrafa Agata Grzybowska, creado durante el rodaje de la más reciente película de Zhao, Hamnet (2025).

Arraigado en el amplio trabajo onírico que dio forma al proceso creativo de Zhao, el libro surge de una serie de rituales artísticos compartidos entre estas tres colaboradoras, a través de los cuales se desarrollaron la narrativa cinematográfica de Zhao, los escritos hipnóticos de Buckley y las fotografías inquietantes de Grzybowska. Reunidas en este volumen, conjuran un relato paralelo de la historia de Hamnet, el hijo de William Shakespeare.

El libro se despliega como un acompañante silencioso de la película: no como un documento sobre su realización, sino como una poderosa reimaginación que existe en el umbral entre los mundos de la vigilia y el sueño, la realidad y la ilusión, la vida y la muerte.