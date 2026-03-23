Línea P. Los bunkers del Pirineo, de Iñaki Bergera

lunes 23 de marzo de 2026 , 08:00h

Un recorrido por la arquitectura defensiva de posguerra donde dialogan arquitectura, memoria y territorio

Una exploración visual de la Línea P. que convierte los búnkeres del Pirineo en memoria arquitectónica del miedo, el paisaje y la historia que nunca llegó a combatirse.

Entre enero de 2024 y octubre de 2025, el arquitecto, fotógrafo e investigador Iñaki Bergera documentó, a través de más de mil quinientas fotografías, los 185 asentamientos que integran el Sector 23 de la Organización Defensiva de los Pirineos existentes en el Valle de Tena (Huesca); una infraestructura militar construida por el régimen franquista de 1944 a 1955 a lo largo de los Pirineos, la Línea P.

Destinada a albergar distintos tipos de armamento y a blindar la cordillera frente a una posible incursión de tropas extranjeras, la Línea P nunca entró en uso, pero sus estructuras permanecen aún hoy incrustadas en el paisaje pirenaico como vestigios silenciosos de nuestra historia más reciente.

La Fábrica, en colaboración con la Diputación Provincial de Huesca, publica ahora este volumen que recoge alrededor de 70 fotografías; un recorrido por una obra magna que habita el paisaje como testigo de un episodio desconocido de nuestra historia.

Lejos de cualquier visión romántica o pintoresca, Línea P. Los bunkers del Pirineo es un ensayo fotográfico de gran potencia visual que explora una huella cicatrizante sobre el territorio y su papel como catalizador de la memoria histórica.

Este libro ha sido coeditado con la Diputación Provincial de Huesca, en colaboración con la Comarca del Alto Gállego, el Colegio Oficial de Arquitectos de Aragón, la Reserva de la Biosfera Ordesa Viñamala y el Grupo de Investigación PUPC de la Universidad de Zaragoza.