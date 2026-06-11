Fuente Vaqueros cierra su III Feria del Libro con García Lorca como gran referente cultural

jueves 11 de junio de 2026 , 08:00h

El municipio de Fuente Vaqueros clausuró el pasado lunes, 8 de junio, la tercera edición de su Feria del Libro, una cita cultural celebrada entre los días 4 y 8 de junio que volvió a situar a la localidad natal de Federico García Lorca en el centro de la actividad literaria de la provincia.

Fuente Vaqueros celebró su tercera Feria del Libro del 4 al 8 de junio de 2026, con el paseo del Centro de Estudios Lorquianos y el Teatro Municipal como espacios claves de su programación. Una edición que no es una más, ya que se integra plenamente en los actos de conmemoración del cincuenta aniversario del primer 5 a las 5 aquel hito imborrable que en 1976 rompió el silencio para reivindicar la figura y el legado de Federico García Lorca.

Además de coloquios, mesas redondas y actividades artísticas, se pudo contemplar la exposición fotográfica y documental ‘Contra el olvido: la tarde que volvió Federico’.

Durante cinco jornadas, la feria reunió a escritores, lectores, librerías y colectivos culturales en torno a una programación pensada para fomentar el hábito lector y acercar la literatura a públicos de todas las edades. Presentaciones de libros, encuentros con autores, talleres, actividades infantiles y recitales formaron parte de una propuesta que tuvo como hilo conductor el legado del poeta y dramaturgo granadino.

La celebración adquirió un significado especial al desarrollarse en el pueblo que vio nacer a Lorca en 1898, una circunstancia que confiere a cada iniciativa cultural de Fuente Vaqueros una dimensión singular. La figura del autor de Romancero gitano y Poeta en Nueva York estuvo presente a lo largo de la feria, tanto en las actividades programadas como en el espíritu de una cita que reivindica la literatura como herramienta de conocimiento, libertad y encuentro.

La Feria del Libro volvió a poner en valor el importante patrimonio cultural lorquiano que conserva la localidad, convertida en lugar de peregrinación para estudiosos, lectores y admiradores de uno de los escritores más universales de las letras españolas. En este contexto, la programación sirvió también para acercar la vida y obra del poeta a las nuevas generaciones, reforzando el vínculo entre la creación literaria y la identidad cultural del municipio.

La participación registrada durante los cinco días de actividades confirma la consolidación de este evento, que alcanza su tercera edición con una creciente repercusión entre vecinos y visitantes. Desde la organización se destacó la buena acogida del público y el interés mostrado por las distintas propuestas culturales.

Con la clausura del pasado lunes, Fuente Vaqueros pone el broche final a una nueva edición de su Feria del Libro, una iniciativa que, además de promover la lectura, contribuye a mantener vivo el legado de Federico García Lorca en la tierra que lo vio nacer y que sigue encontrando en la cultura una de sus principales señas de identidad.

EL INSTITUTO CERVANTES EN ESTA FERIA DEL LIBRO

El Instituto Cervantes tuvo una participación destacada en la Feria del Libro de Fuente Vaqueros (Granada), localidad donde nació el poeta Federico García Lorca.

El viernes 5 de junio tuvieron lugar los actos centrales de esta feria, con la presentación de la novela gráfica 30 minutos de libertad. El primer 5 a las 5, de Juan Pintor. El director del Instituto Cervantes, Luis García Montero, intervino con una introducción a la obra.

A la conclusión, García Montero participó en el encuentro «Memoria y vida de Federico», junto a Laura García Lorca, sobrina del poeta granadino, y la directora General del Libro, del Cómic y de la Lectura, María José Gálvez, en un acto coorganizado por el Ministerio de Cultura.