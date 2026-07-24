El universo de Joan Miró

viernes 24 de julio de 2026 , 09:00h

Hay artistas que no solo transforman la manera de pintar, sino también la forma de imaginar el mundo.

Joan Miró (Barcelona, 1893–Palma, 1983) convirtió el color, el gesto y el símbolo en un lenguaje propio, creando un universo donde la poesía, el juego y la libertad creativa dialogan con la tradición y la vanguardia.

A través de tres libros que recorren su trayectoria, sus procesos creativos y algunas de las claves de uno de los artistas más influyentes del arte contemporáneo, te podrás adentrar en su obra.

La realidad absoluta

Explora un periodo fundamental de su trayectoria: el que va de 1920 —fecha de su primer viaje a París— a 1945, caracterizado por su constante ebullición de ideas.

Publicado con motivo de la exposición homónima en el Museo Guggenheim de Bilbao y comisariado por Enrique Juncosa.

Round trip

Reúne una singular selección de obras nunca expuestas en la Fundació, algunas totalmente inéditas e incluso sin catalogar, que se muestran ahora bajo una perspectiva insólita.

Ha sido editado con ocasión de la exposición conmemorativa del veinticinco aniversario de la apertura al público de la Fundació Pilar i Joan Miró.

El Ojo de Miró | The Miró Eye

Con fotografías de Jean Marie del Moral y textos de Joan Punyet Miró, este alfabeto visual, este gabinete de curiosidades, se adentra en la intimidad creadora del taller de Miró a través de los variados objetos que reunió a lo largo de su vida y que respondían solo a su capricho: juguetes, plantas, figuras de arte popular...