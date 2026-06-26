El hotel con piscina y vistas privilegiadas donde vivir el Pride de Madrid 2026

viernes 26 de junio de 2026 , 10:15h

Madrid ya calienta motores para una de las citas más esperadas de su calendario. Del 25 de junio al 5 de julio, la capital volverá a teñirse de color, diversidad y celebración con una nueva edición del Orgullo LGTBIQ+, conocido internacionalmente como MADO. Durante más de diez días, la ciudad acogerá conciertos gratuitos, actividades culturales y encuentros sociales que reunirán a millones de personas procedentes de todo el mundo.

Tras superar los dos millones de asistentes durante la pasada edición, las previsiones para 2026 apuntan a una convocatoria aún mayor. Un año más, las calles de Madrid volverán a convertirse en un espacio de reivindicación, visibilidad y celebración colectiva, con actividades repartidas entre el Barrio de Chueca y algunos de los enclaves más emblemáticos de la ciudad, como Plaza de España, Puerta del Sol, Plaza de Pedro Zerolo y Plaza de las Reinas.

En este contexto, VP Plaza España Design 5* se posiciona como uno de los alojamientos más estratégicos para quienes desean vivir la experiencia del Orgullo desde una ubicación privilegiada. Situado en plena Plaza de España, uno de los principales escenarios de conciertos, actuaciones y eventos, el hotel ofrece la combinación perfecta entre acceso directo a la programación y un espacio de desconexión en medio de la efervescencia de la ciudad.

“Nuestra ubicación privilegiada nos sitúa a pocos minutos de los principales puntos de interés y de las actividades más relevantes de la ciudad, sin renunciar a la tranquilidad y el confort que caracterizan la experiencia dentro del hotel”, afirma Francisco García, director de VP Plaza España Design 5*.

Un refugio urbano sobre los tejados de Madrid

Si hay un lugar capaz de competir con la energía de las calles durante el Orgullo, ese es el rooftop del hotel. Ubicada en la planta 12, la piscina exterior de VP Plaza España Design se convierte durante el verano en uno de los refugios más codiciados del centro de la ciudad.

Con vistas panorámicas a algunos de los grandes iconos madrileños como Plaza de España, el Palacio Real o los Jardines de Sabatini, este espacio invita a bajar el ritmo durante el día para volver a sumergirse en la agenda festiva al caer la noche. Además, el hotel ha diseñado dos propuestas de Day Pass para aquellos visitantes que buscan una escapada urbana durante la semana del Orgullo.

¡ViP Sun-Day! Pool & Cocktails

Una experiencia ligera y revitalizante que incluye habitación de 11 a 19h, acceso a la piscina exterior en el rooftop del hotel durante toda la jornada, dos cócteles de autor en la terraza y amenidades de bienvenida. Un plan perfecto para desconectar sin salir de la ciudad.

¡ViP Design Sun-Day experience!

Una opción más completa que eleva la experiencia al siguiente nivel: además de la habitación y el acceso a piscina, incluye masaje dúo de 25 minutos en VP Biloba Spa (el spa del hotel), acceso a la zona de aguas y un exclusivo menú en Ginkgo Restaurante & Sky Bar para dos. Un recorrido sensorial que combina bienestar, gastronomía y descanso.

Además, el rooftop se convierte en una ubicación idónea para disfrutar del espectáculo de fuegos artificiales que tendrá lugar el próximo 3 de julio, como colofón final para cerrar la gala de Mr Gay España.