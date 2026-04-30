easyHotel Madrid Alcalá cierra su primer año con más de 32.000 huéspedes

jueves 30 de abril de 2026 , 09:30h

easyHotel Madrid Alcalá celebra su primer aniversario, tras haber recibido cerca de 32.000 huéspedes, que han acumulado más de 26.000 noches de estancia en sus primeros 12 meses de actividad, lo que confirma un primer año sólido para la marca en el mercado español.

Desde su apertura el 29 de abril de 2025, el hotel ha alcanzado una ocupación media cercana al 80%, con una estancia media de 2,04 noches. Estos resultados reflejan el buen posicionamiento de Madrid Alcalá como hotel urbano, con una amplia variedad de perfiles de cliente. Desde escapadas cortas y viajes de trabajo, hasta estancias motivadas por eventos. El segmento de ocio ha representado el 64% de las estancias, mientras que el 36% corresponde a viajeros de negocio.

La satisfacción de los huéspedes ha sido clave para sostener la demanda. El hotel, caracterizado por su excelente relación calidad-precio, cuenta con una valoración del 82% en satisfacción general, destacando especialmente aspectos como el servicio, la limpieza y el diseño de las habitaciones. Estas valoraciones contribuyen a la fidelización de clientes y a mantener elevados niveles de ocupación a lo largo del año.

El rendimiento del hotel se ha visto impulsado por un equilibrio entre el turismo de ocio y el de negocios. Su buena conexión con el transporte público, incluyendo la cercana estación de metro García Noblejas, permite a los huéspedes acceder fácilmente al centro de Madrid para actividades culturales y de ocio. Al mismo tiempo, su proximidad a IFEMA sigue atrayendo a visitantes que acuden a ferias, congresos y eventos profesionales.

La demanda entre semana ha sido especialmente destacada, concentrando el 56% de las estancias de lunes a jueves, lo que refleja la estabilidad del segmento corporativo y del turismo vinculado a eventos. Paralelamente, la buena conexión con el centro refuerza la demanda de ocio, consolidando el hotel como una base flexible, tanto para escapadas urbanas, como para viajes de trabajo.

Las tendencias estacionales también evidencian el peso de la actividad ferial y congresual en la ciudad. Los meses con mejor rendimiento durante el primer año fueron septiembre (82,9%), octubre (86,4%) y noviembre (87,1%), coincidiendo con los periodos de mayor actividad en el calendario de ferias y congresos de Madrid.

El sólido desempeño de easyHotel Madrid Alcalá se produce en un contexto de expansión de easyHotel en España, consolidando la histórica relación del grupo easy con el mercado español. Con más de 30 años de operaciones de easyJet en Madrid, la apertura de easyHotel Madrid Alcalá forma parte de una estrategia de crecimiento más amplia, tras la inauguración de easyHotel Barcelona La Sagrera el pasado año, la apertura en Valencia en marzo de 2026 y la futura apertura en Alicante a lo largo de este año, reforzando así, el reconocimiento de la marca en destinos clave del país.

Guillermo Burgers Díaz, director de Operaciones de easyHotel en España, ha señalado: “alcanzar nuestro primer aniversario en Madrid Alcalá con estos resultados es un gran logro para todo el equipo del hotel. La positiva valoración de los huéspedes y la solidez de la demanda demuestran que nuestra propuesta conecta con las necesidades de los viajeros en Madrid. A medida que seguimos creciendo en España, nuestro objetivo continúa siendo ofrecer servicios adaptados a las demandas del viajero actual”.