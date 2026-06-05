Cathay Pacific celebra una década conectando España con Asia

viernes 05 de junio de 2026 , 10:00h

La aerolínea premium, que opera la única conexión directa entre España y Hong Kong, también celebra este año su 80º aniversario a nivel global.

Cathay Pacific, la aerolínea premium con sede en Hong Kong, cumple este año 10 años en España. Hace una década, el 2 de junio de 2016, despegaba desde Madrid el primer vuelo comercial que conectaba de manera directa España con Hong Kong, una de las principales ciudades mundiales, en pleno corazón de Asia.

Desde entonces, la aerolínea ha seguido reforzando su conectividad entre el mercado español y Asia-Pacífico, incluyendo una segunda ruta directa desde Barcelona hasta consolidar una oferta actual de hasta 8 vuelos semanales de ida y vuelta a Hong Kong, sumando ambas ciudades.

A día de hoy, Cathay Pacific sigue siendo la única aerolínea que ofrece un servicio de vuelos sin escalas entre dos ciudades españolas y Hong Kong, facilitando la conexiones con Asia y Oceanía desde uno de los principales hubs de aviación líder a nivel mundial.

Para conmemorar este hito tan importante, Ronald Lam, Director Ejecutivo del Grupo Cathay, estuvo presente en el Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas, coincidiendo con la presencia de un avión de Cathay Pacific con el icónico diseño conmemorativo ‘sándwich de lechuga’, presentado a principios de este año en uno de los aviones A350-900 de la compañía. El máximo responsable del Grupo también estuvo acompañado de la tripulación de cabina de la aerolínea, que lucen uniformes vintage conmemorativos de las diferentes etapas de la compañía con motivo de las celebraciones. Estos uniformes rinden homenaje a las personas que, a lo largo del tiempo, han ayudado a construir la identidad de la aerolínea y su distintivo servicio. Más de 2.000 tripulantes y personal de tierra llevarán estos uniformes durante todo el año con motivo del 80.º aniversario de la marca.

Brian Tsoi, Director General Regional en Europa, comentó: "Hoy es un día muy especial para nosotros, ya que celebramos nuestra primera década conectando España con Hong Kong y con el resto de Asia-Pacífico. Estos diez años han sido un viaje extraordinario, donde España se ha consolidado como un mercado estratégico, gracias a la confianza de nuestros clientes. De cara al futuro, seguiremos trabajando con la misma ilusión, reforzando nuestra conectividad y mejorando la experiencia de nuestros clientes, con el objetivo de seguir siendo la marca de servicios preferida por quienes viajan entre Europa y Asia-Pacífico.”

80 años

A lo largo de sus ocho décadas de trayectoria, Cathay Pacific ha sido reconocida de forma continuada por la excelencia de su servicio y su posicionamiento en la industria, logrando situarse cada año entre las mejores aerolíneas del mundo en diversos rankings del sector. La aerolínea ha mejorado continuamente su oferta, incluyendo nuevos productos de cabina en clase Business y Premium Economy, su galardonado sistema de entretenimiento a bordo, menús a bordo en colaboración con restaurantes de estrella Michelin, Wi-Fi a bordo en toda su flota y experiencias exclusivas en las salas VIP.

Y es que, desde su fundación en 1946, Cathay Pacific ha acompañado a generaciones de pasajeros, ofreciendo una experiencia de viaje cada vez más innovadora y acorde con las necesidades de sus clientes, reafirmando así su compromiso de impulsar a las personas.