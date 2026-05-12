The Wing, la nueva sala VIP rediseñada para Primera clase de Cathay Pacific

martes 12 de mayo de 2026 , 09:45h

Cathay Pacific, la aerolínea premium con sede en Hong Kong, continúa redefiniendo su experiencia de cliente con la renovación y mejora de sus salas VIP más importantes en su hub de operaciones en el Aeropuerto Internacional de Hong Kong (HKIA).

La compañía acaba de reabrir la que es su principal lounge para los pasajeros de Primera clase: The Wing, y que ha sido completamente rediseñada, como parte del plan de mejora de sus salas VIP en las principales ciudades del mundo.

Situada en el ala este de la Terminal 1, The Wing (Primera clase) ha sido uno de los grandes pilares de la oferta en tierra de Cathay Pacific desde la inauguración del Aeropuerto Internacional de Hong Kong en 1998.

La renovada sala da continuidad a la colaboración de la aerolínea con el prestigioso estudio de diseño londinense StudioIlse y representa una nueva evolución del característico diseño desarrollado por ambas partes, muy reconocido por los clientes de la aerolínea. El espacio combina un diseño contemporáneo sin perder de vista la comodidad, conservando su carácter acogedor y familiar, a la vez que introduce un enfoque más integral del espacio, la gastronomía y el servicio.

“Nuestra emblemática sala VIP de Primera clase The Wing ha ocupado siempre un lugar especial, no solo en nuestros corazones, sino también en los de nuestros clientes. Su reapertura supone un gran hito en la evolución del diseño de nuestras salas VIP y refleja nuestro compromiso por priorizar a las personas todo lo que hacemos”, declara Ronald Lam, CEO del Grupo Cathay. “Gracias a nuestra inversión de más de 100.000 millones de dólares hongkoneses para renovar nuestra flota, servicios de cabina, salas VIP e innovación digital, continuamos mejorando nuestra experiencia, cuidadosamente diseñada y centrada en las personas. Esto define lo que somos en Cathay nos permite avanzar en nuestro objetivo de convertirnos en la marca de servicios más valorada por nuestros clientes”, añade.

El plan de mejora de las salas VIP más importantes de Cathay Pacific en todo el mundo comenzó el año pasado con la reapertura de The Bridge, también en Hong Kong y, más tarde, también de la sala VIP del Aeropuerto Internacional de Pekín-Capital (China Continental), después de su gran remodelación.

Este 2026, además de la reapertura de The Wing (Primera clase), Cathay Pacific también inaugurará su primera sala VIP exclusiva en Nueva York (EEUU), una vez la aerolínea se traslade a la nueva Terminal 6 del Aeropuerto Internacional John F. Kennedy, cuando entre en funcionamiento a finales de año. En paralelo, la sala otra The Wing (Business), también en Hong Kong, cerrará sus puertas para el proceso de rehabilitación y se prevé que reabra en 2027.