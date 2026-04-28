Viajar a Asia en primavera, la opción preferida por los españoles

martes 28 de abril de 2026 , 09:15h

Mientras algunos aprovechan la llegada del buen tiempo para irse al pueblo o a la playa, parece que cada vez más, otros apuntan más lejos. La primavera se consolida como una fecha clave para escapadas y viajes más largos, donde ya muchos españoles eligen –o sueñan con elegir– dar el salto al otro lado del mundo.

Según un estudio de Cathay Pacific, la aerolínea premium con sede en Hong Kong y experta en conectar a los viajeros de todo el mundo con los mejores destinos en Asia-Pacífico, hasta un 38% de los españoles señalan este momento del año como el momento para viajar al continente asiático.

El dato cobra aún más fuerza si tenemos en cuenta que casi un 65% declara no haber pisado aun Asia-Pacífico, pero casi todos querrían hacerlo. Así que parece que esa soñada gran ‘escapada’ pendiente tiene, por fin, fecha en el calendario.

Un viaje que se planifica –y se presupuesta– a lo grande

El español que sueña con Asia-Pacífico no improvisa, y es que casi el 60% planifica este viaje con más de 6 meses de antelación. Al fin y al cabo, para la gran mayoría se trata de un viaje único en la vida.

¿Y qué nos atrae? Sobre todo, la inmersión cultural (54%), seguida de la variedad de paisajes (38%), y cada vez más, la influencia de tendencias importadas como el anime o el K-pop, que ya motiva a 1 de cada 4 encuestados (26%).

Del Beotkkot coreano al otoño austral

Con todo esto en cuenta, la primavera abre una ventana perfecta para descubrir algunos de los destinos más populares de la región. La floración de los cerezos en Seúl –Beotkkot, en coreano– es todo un acontecimiento, cada vez más popular, que tiñe de rosa lugares emblemáticos como la isla de Yeouido, en el suroeste de la capital.

Por su parte, Pekín permite recorrer la Gran Muralla y la Ciudad Prohibida con temperaturas agradables y sin las aglomeraciones de la temporada de verano. Un poco más al sur, en Hanói, la capital de Vietnam ofrece un clima seco y cálido entre los meses de abril y mayo, perfecto para recorrer su casco antiguo y deleitarse con su vibrante comida callejera, antes de la temporada de lluvias.

Para quienes quieran irse un poco más lejos, en Sídney viven en esta época su particular otoño austral, lo que garantiza días despejados y temperaturas suaves. Además, a finales de mayo, la ciudad alberga el reconocido Vivid Sydney, el festival de luces, música e ideas más grande de todo el hemisferio sur.

Todos estos destinos son fácilmente alcanzables a través la única conexión directa entre España y Hong Kong operada por Cathay Pacific. En pleno corazón de Asia, esta gran metrópolis asiática es perfecta para una escala donde probar la mejor gastronomía, hacer unas compras y disfrutar del mejor clima primaveral.

Asia-Pacífico, cada vez más cerca desde España

Con la llegada de la primavera, Cathay Pacific ha vuelto a reanudar sus vuelos estacionales también desde Barcelona, ya operativos desde el pasado 30 de marzo. Esto hace que la aerolínea premium –elegida un año más entre las mejores del mundo–, ofrezca hasta 8 vuelos directos semanales de ida y vuelta con Hong Kong: cuatro con salida desde Madrid y cuatro desde Barcelona.