Nueva ruta directa entre Rosario (Argentina) y Madrid de World2Fly a partir de octubre de 2026

martes 30 de septiembre de 2025 , 09:07h

World2Fly, aerolínea del Grupo World2Meet, continúa reforzando su presencia en Latinoamérica con el lanzamiento de una nueva ruta directa entre Madrid y Rosario (Argentina), que comenzará a operar el 1 de octubre de 2026. La conexión contará con dos frecuencias semanales, los martes y jueves, y los billetes estarán disponibles a la venta a partir del 1 de diciembre de 2025, a través de la web de World2Fly y próximamente en el resto de los canales habituales.

Con esta nueva operativa, la compañía ofrece una alternativa directa, cómoda y competitiva para conectar España con el centro de Argentina.

La nueva ruta se operará en un moderno Airbus A350, equipado con altos estándares de confort y sostenibilidad. Los horarios previstos incluyen salida desde Madrid al mediodía con llegada también al mediodía (hora local), y salida desde Rosario por la noche para aterrizar en Madrid a primera hora de la mañana del día siguiente.

En palabras de Bruno Claeys, Director General de World2Fly: “La ruta Madrid – Rosario representa una apuesta estratégica por un destino muy demandado, tanto por el viajero vacacional como por el público residente. Seguimos trabajando para acercar personas, familias y culturas con vuelos directos, cómodos y a precios competitivos, manteniendo la calidad y servicio que caracterizan a World2Fly”.

Esta nueva ruta desde Madrid se suma a las ya habituales a Cancún (México), Cali (Colombia), Santo Domingo y Punta Cana (República Dominicana) y La Habana (Cuba). Además, a partir del mes de junio se dará continuidad a las rutas a Isla Mauricio y Zanzíbar operadas la temporada pasada.