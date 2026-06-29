Llega la serie OPPO Reno16 con las Reno Girls Natalia Palacios, Marina Barrial e Inés García

lunes 29 de junio de 2026 , 08:15h

El teléfono móvil ha dejado de ser solo un dispositivo; es una extensión del estilo, una herramienta de expresión y, ahora oficialmente, “Your Content Bestie”: OPPO, la marca líder mundial en tecnología e innovación, acaba de presentar en España la esperada serie OPPO Reno16, junto a las Reno Girls Natalia Palacios, Marina Barrial e Inés García, tres referentes que representan diferentes formas de expresión a través de tres energías únicas: Main Character Energy, Purple Power y Black Cat Energy.

Compuesta por Reno16 Pro, Reno16 y Reno16 FS/F, la nueva serie llega diseñada para una generación creativa que no solo busca capturar el mundo con calidad, sino hacerlo con un estilo impecable que grite personalidad. Con una combinación de cámaras de alto nivel, herramientas impulsadas por inteligencia artificial y un diseño diferencial, Reno16 convierte cada momento en una oportunidad para crear, compartir y expresar tu personalidad.

Estética '3D Pop Planet' [1] : Tecnología que se viste de gala

El Reno16 no se esconde. La edición estrella Pop White estrena la tecnología 3D HoloVerse[2] pionera en la industria, un acabado que utiliza millones de microlentes para crear un efecto de profundidad que hace que los elementos visuales parezcan flotar sobre la superficie del teléfono. Su diseño de una sola pieza, esculpido en frío3, fluye sin interrupciones hasta el módulo de la cámara, logrando un tacto ultrasuave y una silueta limpia y sofisticada.

La nueva serie se adapta por completo a tu vibe y estilo personal. Si buscas la máxima comodidad sin perder un ápice de sofisticación, los modelos Reno16 Pro y Reno16 te conquistarán con su pantalla ultracompacta de 6,32 pulgadas —diseñada para usarse con una sola mano y caber en cualquier bolsillo— y su trasera premium de aluminio aeroespacial, disponibles en tonos Pop White, Purple Black y Starlight Black. Por otro lado, si lo tuyo es devorar contenido y buscas una experiencia visual totalmente inmersiva, los modelos Reno16 FS y Reno16 F son tu opción ideal con su generosa pantalla de 6,57 pulgadas, a tu alcance en acabados Pop White y Purple Black.

Tres colores, tres energías, tres Reno Girls con personalidades únicas

La nueva serie Reno16 no es solo tecnología, es una extensión de tu identidad, y por eso hemos conectado cada uno de sus tres espectaculares colores con una Reno Girl con personalidad única. Para quienes iluminan cada lugar que pisan, el elegante acabado Pop White canaliza la Main Character Energy de la mano de Natalia Palacios: una vibración cálida, magnética y llena de luz que atrae todas las miradas sin esfuerzo.

Para quienes lideran con paso firme, el vibrante tono Purple Black da vida al Purple Power junto a Marina Barrial, reflejando una personalidad serena, segura de su valor y con un control absoluto de su propio camino. Finalmente, si lo tuyo es la sofisticación misteriosa, el color Starlight Black representa la Black Cat Energy, encarnada por Inés García; una energía independiente, libre y un tanto enigmática que destaca bajo sus propias reglas y sin necesidad de hacer ruido. Y tú, ¿con qué energía Reno16 vas a conectar hoy?

Entra en la era de la Pro Trendy Camera y redefine tu autoexpresión

La serie Reno16 está pensada para redefinir tu autoexpresión y que tu contenido destaque aplicando el mínimo esfuerzo, gracias a herramientas creativas impulsadas por la IA y un combo de cámaras espectaculares.

En la app de Fotos se encuentra AI Remix Collage, la gran novedad de esta serie y una innovación pionera de OPPO en la industria. Combina múltiples fotos o vídeos cortos en composiciones visuales superpuestas con stickers animados, contornos y texto, e incluso extrae temas en movimiento de Motion Photos o vídeos y úsalos como stickers, en unos simples pasos, para diseñar el lienzo perfecto y subirlo a tus stories. Y para vloggers, el modo Video dual 2.0 permite grabar con la cámara frontal y trasera a la vez, capturando tanto tu reacción como la acción.