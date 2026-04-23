OPPO presenta oficialmente en España el OPPO Find X9 Ultra

jueves 23 de abril de 2026 , 09:15h

OPPO, marca líder mundial en dispositivos inteligentes, ha presentado su nuevo buque insignia: el OPPO Find X9 Ultra.

Diseñado para ser "Your Next Camera” y reemplazar a una cámara tradicional, el Find X9 Ultra integra a la perfección un hardware líder en la industria, presentando el primer teleobjetivo óptico de 50 MP con zoom de 10x del mundo, sensores duales de 200 MP, videografía de nivel profesional y un diseño único inspirado en Hasselblad.

«El Find X9 Ultra representa el mayor avance en la historia de la imagen de OPPO», afirmó Pete Lau, SVP y Chief Product Officer de OPPO. «Al unir ópticas de vanguardia, fotografía computacional avanzada y potentes herramientas creativas desarrolladas en conjunto con Hasselblad, hemos creado un dispositivo profesional que redefine la categoría».

Un sistema de cámaras construido para redefinir la imagen móvil

El Find X9 Ultra introduce el sistema de cámara de nueva generación Hasselblad Master. Cinco cámaras traseras diseñadas a medida trabajan juntas para ofrecer un rendimiento excepcional en todo el rango focal, en la claridad óptica y en la fidelidad de color.

Ofrecer un zoom de largo alcance en los smartphones ha sido un desafío técnico debido a las limitaciones de espacio. El Find X9 Ultra logra un avance importante al presentar el teleobjetivo Hasselblad de 50 MP con zoom óptico 10× ultrasensitivo que ofrece un zoom óptico real de 10x y un zoom de calidad óptica de 20x, el primero en la industria. En su núcleo se encuentra la innovadora estructura de periscopio con reflexión de prisma quíntuple, que pliega la trayectoria de la luz cinco veces para acomodar una lente de 10x, reduciendo la longitud del módulo en un 30%.

Combinado con una arquitectura de ruta óptica sin imperfecciones que elimina el 99.999% de la luz dispersa y la estabilización óptica por Sensor Shift, las imágenes permanecen impecablemente nítidas incluso a largas distancias focales.

Combinando un sensor JNL de 50MP personalizado con la apertura f/3.5, la más rápida de la categoría, el Find X9 Ultra pone esencialmente la potencia del Find X9 Pro con un teleconvertidor en el cuerpo de un smartphone. Desde capturar la emoción de un artista en el fondo de un estadio hasta fotografiar vida salvaje sin intrusiones, el teleobjetivo de 50 MP 10x sobresale en cualquier escenario.

Además de este teleobjetivo de 10x, cuenta con cámaras duales Hasselblad de 200MP. La cámara principal de 200 MP ultrasensible incorpora el nuevo sensor Sony LYTIA 901 de 1/1.12 pulgadas. Con una rápida apertura f/1.5, rivaliza con la cámara principal de 1 pulgada de la generación anterior en captación de luz.

Respaldándola, el teleobjetivo Hasselblad de 200 MP con 3x ultrasensible alberga un enorme sensor de 1/1.28 pulgadas, el más grande de su categoría. Un Hyper Light Prism personalizado y una apertura f/2.2 maximizan la captación de luz para un rendimiento superior con poca luz, mientras que una distancia mínima de enfoque de 15cm le permite funcionar como una impresionante lente macro.

El sistema óptico se completa con una cámara ultra gran angular de 50 MP que captura un 56% más de luz en paisajes panorámicos, junto con una nueva generación de la True Color Camera. Este sensor multiespectral mide con precisión los datos del balance de blancos para una reproducción del color más natural. Funciona a la perfección en fotos, fotos en movimiento e incluso grabación de video, asegurando que, sin importar cómo dispare el usuario, los colores se mantengan perfectamente fieles a la realidad.

Al combinar estas cámaras de alta resolución con un recorte de calidad óptica, el Find X9 Ultra ofrece un encuadre de alta calidad que abarca desde 14mm hasta 460mm, poniendo un completo kit de herramientas de fotografía creativa directamente en tu bolsillo.