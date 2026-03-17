OPPO amplía la Serie A6 con los nuevos modelos superiores para el día a día

martes 17 de marzo de 2026 , 08:00h

OPPO ha presentado las últimas incorporaciones a su porfolio de la Serie A con el lanzamiento de la Serie OPPO A6, que incluye los modelos A6 5G y 4G, y A6x 5G y 4G. La Serie A6 es un compañero perfecto para el día a día, ofrece una batería de larga duración, un potente rendimiento con chips líderes en su rango de precio, fluidez total y un diseño inspirado en los modelos flagship, proporcionando una experiencia impecable que sigue el ritmo de las necesidades cambiantes de los usuarios.

«En OPPO, creemos que la gran tecnología debe ser accesible para todos», afirma Eason Xu, director de marketing de producto de OPPO. «La Serie A6 trae el rendimiento y el diseño de nivel flagship a todos los segmentos. Con baterías de gran capacidad y procesadores de última generación que lideran su gama de precios, la serie garantiza un uso diario y un entretenimiento fluidos. Junto con la optimización Full-Dimensional Scene Smoothness de ColorOS 15, ofrece una experiencia impecable y refinada en cada interacción».

Energía para todo el día con carga ultrarrápida

La Serie OPPO A6 ofrece a los usuarios un gran impulso de energía con baterías de larga duración. A6 4G y 5G cuentan con una capacidad de 6.550 mAh, por su lado los A6x 5G y 4G están equipados con una batería de 6.100 mAh.

Estas baterías de gran capacidad también minimizan las recargas frecuentes y garantizan un rendimiento constante a lo largo del tiempo. Incluso después de 1.800 ciclos de carga, conservan más del 80 % de su capacidad original. Con una carga típica cada 1,1 días, los A6 proporcionan una autonomía fiable durante más de cinco años, mientras que las baterías de los A6x duran hasta tres años, ofreciendo un rendimiento duradero para los usuarios a largo plazo.

La carga rápida de OPPO complementa las baterías de alta capacidad, permitiendo a los usuarios cargar sus dispositivos en menos tiempo. Gracias a la carga rápida de nivel de 45W SUPERVOOC™ para los A6 5G y 4G. En cuanto al modelo A6x 5G y 4G cuentan con carga rápida de 15W.

Máximo rendimiento e inteligencia adaptativa

La Serie OPPO A6 está equipada con procesadores seguros tanto para los modelos 5G como 4G con un rendimiento mejorado en todos los ámbitos. Las variantes 5G están impulsadas por la plataforma móvil MediaTek Dimensity 6300,que ofrece un aumento del rendimiento general del 10% con respecto a la generación anterior. Los modelos 4G funcionan con la plataforma móvil Snapdragon® 685 4G con GPU Adreno integrada, que ofrece un perfeccionamiento de hasta el 10 % en el rendimiento gráfico y visual.

Para maximizar el rendimiento del SoC (Sistema en un Chip), la Serie OPPO A6 integra el sistema SuperCool VC para una mejor disipación del calor y un funcionamiento siempre fluido. La cámara de vapor de 3.900 mm² trabaja en conjunto con una cobertura de grafito ampliada, con una distribución estratégica de los componentes clave que generan calor para minimizar la acumulación térmica y los puntos calientes. Construido pensando en los videojuegos, el sistema mejora aún más el control del calor en las zonas de alto contacto para un mayor confort y estabilidad durante el juego en horizontal.

La experiencia de juego en la Serie OPPO A6 ofrece más sensibilidad y consistencia gracias a AI GameBoost, que eleva el rendimiento y la eficiencia energética a través de la programación de procesos patentada de OPPO. El control térmico basado en la nube mantiene estables las tasas de fotogramas a altas temperaturas, mientras que el motor NewFast Enginegestiona la energía de forma inteligente. El modo Splash Touch, impulsado por un algoritmo de chip táctil mejorado, alcanza una tasa de éxito táctil del 94% incluso con humedad o sudor, permitiendo un control preciso en los momentos de mayor acción.

Todo ello está respaldado por una red de alta velocidad y fiable. En toda la serie, AI LinkBoost 3.0 combina una antena envolvente de 360° con una selección de red adaptativa por IA para asegurar las señales más fuertes en tiempo real, manteniendo conexiones estables incluso en zonas concurridas o de baja cobertura. Con un soporte mejorado para terceros, AI LinkBoost 3.0 optimiza los recursos de red en entornos de señal débil, para que las aplicaciones activas más críticas sigan funcionando sin interrupciones.

Fluidez total para experiencias de otro nivel

La tecnología ColorOS 15 de la serie OPPO A6 establece un nuevo referente en cuanto a experiencias fluidas y receptivas con la introducción del motor de renderizado Luminous Rendering Engine. Con tecnología de animación paralela interrumpible, rediseñada para el hardware de la serie A, esta arquitectura de renderizado a nivel de sistema transforma las animaciones en Android, proporcionando un movimiento fluido y consistente durante las interacciones rápidas. Junto con Trinity Engine, que optimiza el rendimiento y la eficiencia energética, la serie OPPO A6 garantiza una experiencia impecable, estable y duradera en todo el sistema.

La optimización Full-Dimensional Scene Smoothness lleva la experiencia de la Serie OPPO A6 al siguiente nivel, permitiendo una multitarea sin esfuerzo incluso con múltiples aplicaciones en segundo plano y tareas de alta carga. Por su parte, Instant Refresh simplifica las optimizaciones del sistema en una activación de un solo toque, aumentando el rendimiento general en un 15% y reduciendo los tiempos de inicio en frío de las aplicaciones de uso frecuente en un 20%. Estas características dan como resultado que la Serie OPPO A6 supere la prueba de fluidez de 60 meses de OPPO Lab, subrayando su fiabilidad para el uso diario a largo plazo, en el modelo OPPO A6 5G y 4G, y 48 meses para el modelo A6x 5G y 4G.

Operativamente fluida y visualmente impactante, la Serie OPPO A6 cuenta con una pantalla Ultra Bright de 120Hz de tasa de refresco que hace que cada desplazamiento, deslizamiento e interacción sea fluido y receptivo. Con una claridad vibrante, proporciona una experiencia de visualización superior desde el momento en que los usuarios lo toman en sus manos.

Máxima durabilidad para la vida en movimiento

La Serie OPPO A6 está diseñada para una durabilidad excepcional, garantizando una experiencia sin preocupaciones durante las aventuras de la vida diaria. Gracias a la certificación SGS para los estándares IP66, IP68 e IP69, en el modelo A6 potentes chorros de agua, inmersión en hasta 1,5 metros de agua durante 30 minutos y exposición a agua caliente hasta 85 °C. Por su parte A6x cuenta con certificación IP64.

Más que resistente al agua, la Serie OPPO A6 cuenta con un marco central de una sola pieza con componentes críticos sellados en espuma protectora y adhesivo. Este diseño protege contra 18 tipos de exposición a líquidos, desde agua dulce en exteriores hasta derrames domésticos y salpicaduras de bebidas, garantizando una fiabilidad robusta y dando tranquilidad a los usuarios.

Diseño elegante de nivel flagship con una pantalla ultrabrillante

Con solo 8,61 mm de grosor y un peso de hasta 215 g, la Serie OPPO A6 luce un diseño inspirado en los modelos flagship con un refinado módulo Deco, que ofrece una estética moderna y premium. Un marco metálico de una sola pieza unifica la serie, combinando un estilo elegante con un agarre cómodo, mientras que el revestimiento avanzado de la lente repele el agua y resiste las huellas dactilares para un acabado impecable.

Las opciones de color varían en toda la gama para adaptarse a cada estilo. Los modelos OPPO A6 5G y 4G están disponibles en Saphire Black yAurora Gold, mientras que los OPPO A6x 5G y 4G están disponibles en Black Purple, Ice Blue, Violet Purple y Plum Purple.