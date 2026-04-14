OPPO revela el diseño del Find X9 Ultra

martes 14 de abril de 2026 , 08:30h

OPPO, marca líder mundial de dispositivos inteligentes, ha desvelado hoy el espectacular diseño de su esperado modelo insignia, el OPPO Find X9 Ultra.

Además, la compañía ha confirmado la ampliación de su ecosistema inteligente con el próximo lanzamiento del nuevo OPPO Watch X3, los auriculares OPPO Enco Clip2 y el kit profesional Hasselblad Earth Explorer Kit.

Para celebrar estas novedades, OPPO ha anunciado el lanzamiento de una campaña de reserva anticipada a través de su plataforma de e-commerce oficial, repleta de ventajas y descuentos exclusivos.

Un diseño inspirado en la fotografía profesional

El nuevo Find X9 Ultra, posicionado como “Your next camera”, no solo redefine los límites de la fotografía móvil, sino que estrena un asombroso diseño 'Master Lens' que rinde homenaje a las cámaras clásicas de la emblemática firma Hasselblad. La parte trasera presenta los logotipos de OPPO y Hasselblad alineados horizontalmente sobre un llamativo módulo de cámara que incorpora detalles hexagonales, emulando las palas de apertura de los objetivos profesionales, y un patrón que evoca el anillo de enfoque manual.

Además, el dispositivo incorpora un nuevo y práctico Quick Button en el icónico color naranja de Hasselblad para acceder a la cámara con facilidad.

El Find X9 Ultra se presenta en dos impresionantes acabados:

Tundra Umber: Inspirado en el minimalismo escandinavo y la belleza de los glaciares, con una trasera fabricada en cuero vegano ecológico de primera calidad.

Inspirado en el minimalismo escandinavo y la belleza de los glaciares, con una trasera fabricada en cuero vegano ecológico de primera calidad. Canyon Orange: Vibrante y llamativo, fabricado con fibra de grado aeronáutico para ofrecer un equilibrio perfecto entre estilo y resistencia estructural.

Acompañando a este innovador smartphone y kit de fotografía, el OPPO Watch X3 y los Enco Clip2 llegarán para ofrecer una experiencia conectada superior para los usuarios más exigentes.