Five Flowers Formentera, el refugio lujoso y bohemio de la isla

lunes 29 de junio de 2026 , 09:00h

Hay muchas maneras de descubrir Formentera, pero solo una donde vivir una experiencia cinco estrellas. Parte del exclusivo portfolio The Meliá Collection, Five Flowers Formentera es un refugio lujoso y bohemio donde el espíritu de la isla se siente en cada detalle.

Atardeceres espectaculares, gastronomía y wellness, Five Flowers Formentera Meliá Colección es una invitación a vivir la isla con los cinco sentidos. Un destino bañado por el sol, donde el legado cultural de la isla se plasma en el diseño y una arquitectura contemporánea que irradia luz y optimismo, brindando una experiencia de hospitalidad extraordinaria.

Situado en un enclave privilegiado, en el entorno del Parque Natural de ses Salines, junto a las hermosas calas de Es Pujols y la icónica playa de ses Illetes, Five Flowers Formentera se revela poco a poco, a través de espacios que fluyen con gracia y armonía e invitan a disfrutar la isla sin prisa, a su propio ritmo: relajado, alegre, cosmopolita.

Despertar con el islote de Es Vedrá en el horizonte, desayunar plácidamente hasta el mediodía, practicar yoga y pilates en la naturaleza, dedicarse un momento de desconexión en el spa, contemplar la puesta de sol más impresionante de Formentera desde Sky Rooftop & Sunset Lounge disfrutar su deliciosa gastronomía, tomar el sol con vistas 360 grados de la isla, descansar en la piscina, dormir en camas king-size... Five Flowers Formentera Meliá Collection es una forma de vivir la isla: elegante, sofisticada, exquisita.

Cada espacio ha sido diseñado para elevar cada momento de la estancia en Formentera. Habitaciones y suites con terraza, bañera de hidromasaje, todo lujo de amenities y room service 24h. En la Infinity Pool, el tiempo parece diluirse bajo el sol de Formentera.

En el Spa, el hammam, la sauna y el circuito termal brindan un oasis de serenidad, con tratamientos y rituales inspirados en los aromas de la isla. Un santuario de bienestar en Formentera para revitalizar cuerpo y mente y conectar con el ritmo natural de este paraíso mediterráneo.

Sesiones de yoga y pilates, entrenamientos personalizados y gimnasio 24h complementan la experiencia wellness del cinco estrellas de Formentera.

La gastronomía es un reflejo de su identidad creativa y balear. El restaurante Imagine propone una cocina mediterránea de producto para cenar en un ambiente íntimo bajo las estrellas del cielo de Formentera. Cortes de carne y pescado y una carta selecta de vinos españoles, italianos y franceses.

En Sky Rooftop & Sunset Lounge, la hora dorada se convierte en pura magia. Un espectáculo natural tan emocionante que es en sí mismo una experiencia única e irrepetible. El lugar para ver el sol fundirse con el mar y sentir por qué Formentera, la isla que ha inspirado a músicos y poetas, es la metáfora de la libertad.