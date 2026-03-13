Hotel Honucai adelanta temporada y refuerza su apuesta por la gastronomía frente al mar

El Hotel Honucai adelanta este año su apertura al 13 de marzo, iniciando temporada antes que nunca y marcando el comienzo anticipado del verano en el sur de Mallorca. Este hotel boutique gastronómico, situado en primera línea del puerto de la Colonia de Sant Jordi, reafirma su apuesta por una forma de vivir la isla ligada al mar, a la mesa y a los encuentros.
Esta decisión se enmarca en una tendencia creciente hacia escapadas de primavera y estancias fuera de los meses tradicionales de mayor concentración turística. En el sur de Mallorca, donde el ritmo es más pausado y el paisaje mantiene su carácter natural, la temporada comienza antes y se vive de otra manera.
“Detectamos un interés cada vez mayor por disfrutar de Mallorca en momentos menos masificados, cuando la experiencia es más tranquila y auténtica. Adelantar la apertura nos permite acompañar esa evolución del viajero y reforzar nuestra presencia desde el inicio de la temporada”, señala Jaume Mas, director del Hotel Honucai.
A pocos pasos de playas como Es Dolç o Es Carbó, y con el puerto que conecta con Cabrera justo enfrente, el Hotel Honucai permite alternar paseos junto al mar, excursiones a la isla vecina o rutas de senderismo por el paisaje dunar del sur con una propuesta gastronómica propia. Aquí el verano no se limita al alojamiento: se vive en Salicornia, en el rooftop The Top y en cada encuentro.
El posicionamiento del hotel como boutique gastronómico se articula en torno a Salicornia, su restaurante situado en la planta baja, con terraza frente al puerto. Su propuesta se basa en cocina de proximidad, combinando producto local y de temporada con sutiles influencias asiáticas. La carta rinde homenaje al recetario mediterráneo desde una mirada contemporánea, con reinterpretaciones creativas que aportan frescura y matices inesperados, abierta tanto a huéspedes como a público local.
En paralelo, el Hotel Honucai consolida su papel como espacio para celebraciones y reuniones de pequeño formato. Prebodas, aniversarios, cumpleaños y encuentros corporativos encuentran en el hotel un entorno íntimo frente al mar, con salas versátiles y un rooftop convertido en uno de los puntos de referencia del sur de la isla.
The Top combina piscina, vistas panorámicas y programación semanal con sesiones de DJ y propuestas gastronómicas informales, mientras que The Top TOP ofrece un reservado con vistas abiertas al mar, disponible bajo reserva previa para quienes buscan un espacio más íntimo dentro del rooftop.
El bienestar completa la propuesta. El hotel cuenta con zona de spa y, durante la temporada, organiza actividades como clases de barre abiertas al público y sesiones de yoga los domingos por la mañana dirigidas a huéspedes, integrando el autocuidado de forma natural en la vida del establecimiento.
Con 78 habitaciones diseñadas bajo una estética mediterránea contemporánea y algunas categorías con piscina interior privada o terrazas con vistas al mar, el Hotel Honucai propone una estancia conectada con el entorno y alejada de los grandes complejos turísticos.
Inspirado en la palabra hawaiana HONU-KAI (tortuga marina), el hotel reivindica una forma de viajar más pausada, donde dormir, comer, reunirse y celebrar forman parte de una misma experiencia frente al Mediterráneo.