Picos Pardos, el rooftop de BLESS Hotel Madrid, renueva su carta para la primavera

jueves 07 de mayo de 2026 , 09:30h

Con la llegada de la primavera, Madrid cambia de ritmo. Los días se alargan, las terrazas recuperan su protagonismo y la ciudad se redescubre desde nuevas perspectivas. El buen tiempo invita a salir, a improvisar planes y a disfrutar sin prisa de espacios que adquieren un significado distinto.

En este escenario, Picos Pardos Sky Lounge, el icónico rooftop de BLESS Hotel Madrid —la marca de lujo de Palladium Hotel Group—, presenta su nueva carta de temporada. Una propuesta pensada para acompañar cada momento del día: desde un almuerzo relajado hasta un cóctel al atardecer con vistas privilegiadas sobre el Barrio de Salamanca.

Ubicado en pleno corazón de la capital, el espacio se consolida como uno de los enclaves más deseados de Madrid. Un punto de encuentro donde gastronomía, diseño y atmósfera se integran para ofrecer una experiencia que va más allá de la mesa.

Una carta que sigue el pulso de la temporada

La nueva propuesta gastronómica refleja el espíritu de la primavera: fresca, versátil y pensada para compartir. Una carta que pone en valor el producto de temporada con un enfoque contemporáneo y desenfadado.

Entre sus platos destacan el tartar de atún rojo con ají amarillo y aceituna negra o el crudo de corvina con almendra, uva y chalota. Propuestas que conviven con opciones ideales para compartir, como el guacamole preparado en mesa o los langostinos crujientes con mayonesa kimchi, pensados para alargar la sobremesa sin mirar el reloj.

En los principales, la parrilla adquiere protagonismo con elaboraciones como la corvina con vinagreta mediterránea, el pulpo con ajo negro o el lomo bajo de ternera madurado. El broche dulce lo ponen clásicos de la casa como la tarta de queso BLESS o el brioche tostado con crema inglesa.

Más que una sucesión de platos, la carta se plantea como un recorrido abierto, una invitación a compartir, a dejarse llevar y a disfrutar del tiempo sin guion.

Donde la primavera cobra altura

Más allá de la propuesta gastronómica, Picos Pardos Sky Lounge reafirma su posición como uno de los grandes puntos de encuentro de la capital. Un espacio que acompaña el pulso de la ciudad y que encuentra en la primavera su mejor versión.

Aquí, las comidas se alargan, los brindis surgen sin previo aviso y las tardes se transforman en planes que evolucionan de forma natural. Su versatilidad lo convierte además en el escenario ideal tanto para encuentros espontáneos como para celebraciones y eventos a medida.

En BLESS Hotel Madrid, la primavera no se programa: se vive. Entre una mesa compartida, un cóctel al atardecer y conversaciones que se extienden más de lo previsto.