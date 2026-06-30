Bosch desarrolla un sistema que reduce los balanceos y mejora el confort

martes 30 de junio de 2026 , 08:00h

Los mareos en el coche son una experiencia habitual para millones de personas y una de las principales barreras para una conducción y un viaje más cómodos, especialmente para los pasajeros. Por este motivo, Bosch está desarrollando una solución tecnológica que puede cambiar esta realidad. Se trata del software Vehicle Motion Management (VMM), un desarrollo avanzado que controla y coordina el movimiento del vehículo en todas las direcciones, reduciendo de forma significativa los numerosos balanceos que provocan el mencionado malestar durante la conducción.

Desarrollado por Bosch dentro de su apuesta por el vehículo definido por software (SDV), esta tecnología supone un salto cualitativo en confort, bienestar y experiencia de viaje, con especial relevancia de cara al futuro de los vehículos automatizados, donde los ocupantes pasarán más tiempo como pasajeros que como conductores.

Menos mareos, mayor bienestar para millones de personas

Diversos estudios indican que hasta un tercio de los adultos sufre mareos en el coche, una cifra que es aún mayor cuando se trata de pasajeros. Con la llegada progresiva de la conducción automatizada, esta problemática puede intensificarse, ya que los ocupantes dedicarán más tiempo a leer, trabajar o consumir contenidos durante el viaje.

En este contexto, tecnologías como Vehicle Motion Management pueden desempeñar un papel clave. Al suavizar los movimientos del vehículo y hacerlos más previsibles, se reduce el conflicto entre lo que perciben los sentidos y lo que siente el cuerpo, uno de los principales factores que provocan el mareo.

Un control total del movimiento del vehículo

A diferencia de los sistemas tradicionales, que gestionan por separado frenos, dirección, propulsión o suspensión, el software Vehicle Motion Management actúa como un “cerebro central” que coordina todos estos elementos de forma conjunta. El sistema controla el comportamiento del coche en los denominados “seis grados de libertad”, que combina los tres movimientos lineales: adelante/atrás, izquierda/derecha y arriba/abajo; con los tres movimientos rotativos: guiñada (girar sobre sí mismo al tomar una curva), cabeceo (al frenar y acelerar) y balanceo (al inclinarse lateralmente en curvas). Es decir, Vehicle Motion Management controla todos estos movimientos dinámicos del coche al actuar sobre frenos, dirección, motor y suspensión, adaptando dinámicamente la respuesta del vehículo a cada situación de conducción.

Gracias a esta coordinación, el software es capaz de reducir de forma notable los movimientos bruscos del coche, como el balanceo en curvas o las sacudidas en atascos al acelerar y frenar, dos de los principales desencadenantes del mareo en el vehículo.

Software que evoluciona con el vehículo

Uno de los aspectos diferenciales de esta solución es su naturaleza puramente software y su independencia del hardware. Vehicle Motion Management puede integrarse como parte de un paquete preinstalado en el vehículo o activarse y mejorarse mediante actualizaciones remotas OTA, incluso tiempo después de que el coche haya salido del concesionario. Esto permite que los fabricantes incorporen nuevas funciones de confort y seguridad a lo largo de la vida útil del vehículo y que los conductores puedan personalizar el comportamiento dinámico del coche —más suave o ágil— con solo seleccionar un modo de conducción.

Un paso más hacia la movilidad del futuro

Vehicle Motion Management es un ejemplo claro de la estrategia de Bosch de unir hardware y software para crear tecnologías centradas en las personas. Bosch prevé que, en los próximos años, el software y los servicios digitales superen los 6 000 millones de euros en ventas, con el negocio de movilidad como principal motor de crecimiento.

“Al controlar el movimiento del vehículo de forma inteligente y coordinada, no solo mejoramos la seguridad y la dinámica de conducción, sino también el confort y el bienestar de las personas”, subraya Ricardo Olalla, vicepresidente de Ventas de Bosch Mobility para España y Portugal. “Reducir los mareos es un paso importante para que la movilidad del futuro sea realmente accesible, cómoda y agradable para todos”, afirma.