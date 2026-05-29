LG España lidera el sector hotelero con soluciones tecnológicas más eficientes y sostenibles

viernes 29 de mayo de 2026 , 09:00h

Con 12 años de liderazgo en el sector hotelero, LG se consolida como socio tecnológico de referencia para hoteles gracias a la calidad, fiabilidad e innovación de sus soluciones de imagen y climatización

Creadora de la tecnología OLED, líder en pantallas profesionales LED y con más de 60 años de experiencia fabricando equipos de aire acondicionado, la compañía ofrece soluciones personalizables que mejoran la experiencia del huésped, impulsan la eficiencia operativa y cuentan con garantía de por vida en su gama de climatización

Ante la inminente llegada de la temporada alta de turismo en España, que este año anticipa un notable incremento en el flujo de visitantes nacionales e internacionales, el sector hotelero se prepara para ofrecer experiencias que combinen un servicio excepcional con una infraestructura de vanguardia. En este escenario, LG España se consolida como el socio tecnológico preferente para esta actividad clave en la economía española, permitiendo a sus clientes diferenciarse en un mercado muy competitivo, elevar la estancia de sus huéspedes y reforzar su eficiencia y su apuesta por la sostenibilidad.

Fiel a la filosofía Life's Good, que impulsa el desarrollo de tecnología para mejorar la vida de las personas, su innovadora propuesta se resume en cuatro grandes ventajas: una experiencia personalizada y segura, más eficiencia, un rendimiento sin límites y un diseño elegante. Una apuesta ganadora de soluciones integrales de alto valor, respaldada además con el Servicio técnico nº1 de España y el talento de un equipo de más de 250 profesionales que ya han conquistado a hoteles como el Hotel Suitopía, el Curio Collection by Hilton, el Hotel Ilunion Atrium, el Hotel Puerta América, entre otros.

Imagen que impulsa el negocio: experiencias visuales personalizadas y conectadas

Con más de 500.000 televisores de hotel en el mercado y 13 años de liderazgo ininterrumpido, 9 de cada 10 establecimientos hosteleros de España eligen LG por sus opciones para personalizar contenido, ofrecer servicios interactivos y reforzar su marca. Un liderazgo que va más allá del hardware: LG es el único proveedor con soluciones de software propias para todos los negocios del sector. Así lo demuestran soluciones como Pro:Centric y Pro:Centric Stay, desarrollada específicamente para alojamientos de corta estancia y alquileres vacacionales, que permiten proporcionar al huésped información local a través de una app móvil y ofrecer una guía digital personalizada de la propiedad, todo ello cumpliendo con la normativa de protección de datos gracias al borrado automático del historial de navegación al apagar el televisor.

LG Pro:Centric Cloud lleva esta propuesta un paso más allá, permitiendo controlar las pantallas profesionales de LG Hotel TV en remoto y gestionar desde cualquier lugar la comunicación con el huésped, la distribución de contenidos personalizados, el streaming (OTT) sin necesidad de apps ni credenciales, y la operativa completa del establecimiento por grupos de habitaciones. La solución se integra con OPERA PMS y ofrece la función Simple PMS para hoteles sin sistema de gestión, eliminando costes y complejidad. Todo ello respaldado por reportes de uso que permiten conocer mejor al huésped y optimizar la oferta de servicios.

A este liderazgo en software se suma un crecimiento del 30% en la implantación de soluciones de señalización digital (Digital Signage) en zonas comunes y un 60% en soluciones LED, consolidando aún más su liderazgo en la creación de experiencias visuales impactantes. Esta evolución responde a la fiabilidad de sus dispositivos, que garantizan una operatividad continua con una tasa de fallo inferior al 1%, y la calidad del servicio prestado por el equipo de venta y postventa de la marca.

Climatización sostenible para el confort óptimo: eficiencia y bienestar ambiental

El confort térmico, fundamental para la experiencia del huésped, cobra aún más importancia en épocas como el verano, cuando un hotel está a plena ocupación y la climatología es más extrema. La experiencia de LG, única marca que lleva 60 años fabricando equipos de aire acondicionado, le permite garantizar el ambiente ideal en cada espacio, desde las habitaciones hasta las zonas comunes. En este ámbito, LG Multi V i representa el estándar más avanzado del mercado: el primer sistema VRF con inteligencia artificial diseñado para garantizar el máximo confort minimizando el consumo energético, con ahorros de hasta el 24,7% gracias a la IA.

Gracias a su capacidad de predicción meteorológica, el sistema anticipa las condiciones climáticas y adapta su funcionamiento de forma proactiva, ajustando también el nivel de humedad y la temperatura en función de la ocupación de cada sala. Su nivel sonoro adaptativo permite ajustar automáticamente el ruido al entorno o fijarlo a un valor objetivo, garantizando el silencio que los huéspedes esperan. Todo ello con un rendimiento fiable incluso en las condiciones más exigentes: potencia al 100% entre -10 °C y 43 °C, y funcionamiento garantizado en un rango de -30 °C a 52 °C, ideal para establecimientos en cualquier clima.

Contar con la tecnología más avanzada es tan importante como garantizar que funcione sin interrupciones, especialmente durante la temporada alta. Por eso, LG acompaña sus soluciones de climatización con el Servicio Técnico nº 1 de España, con un compromiso de entrega de repuestos en menos de 24 horas, para que ningún imprevisto afecte a la experiencia de los huéspedes en los momentos más críticos del año. Además, el equipo de postventa ofrece servicios adhoc de gestión y mantenimiento, adaptados a las necesidades específicas de cada establecimiento.