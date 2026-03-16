Cómo actuar ante un pinchazo de coche en carretera

lunes 16 de marzo de 2026 , 09:00h

Sufrir un pinchazo mientras conduces es una situación más frecuente de lo que parece. Puede ocurrir por un clavo en la calzada, por el desgaste del neumático o incluso por cambios bruscos de temperatura. En cualquier caso, lo más importante es saber cómo reaccionar con seguridad para evitar riesgos mayores. Además, disponer de un buen seguro para coche puede ser fundamental si no puedes resolver el problema por tu cuenta o si te encuentras lejos de tu destino.

A continuación, repasamos qué hacer paso a paso si sufres un pinchazo en carretera.

Señalizar correctamente y priorizar la seguridad

Cuando notes que uno de los neumáticos pierde presión o que el vehículo se comporta de forma inestable, reduce la velocidad poco a poco. Evita giros bruscos del volante o frenazos repentinos, ya que podrían hacer que pierdas el control del coche.

Una vez que hayas reducido la velocidad, busca un lugar seguro donde detenerte. Lo más recomendable es hacerlo en el arcén, en una zona amplia o en un área de descanso. Siempre que sea posible, evita quedarte detenido en curvas o en tramos con poca visibilidad.

Cuando el vehículo esté completamente parado, activa las luces de emergencia para alertar al resto de conductores. Este simple gesto permite que los vehículos que circulan detrás puedan anticipar la situación.

Después llega el momento de señalizar la incidencia. Tradicionalmente se han utilizado los triángulos de emergencia, que deben colocarse a una distancia suficiente del coche para que otros conductores puedan reaccionar con tiempo.

En los últimos años también se han introducido nuevas soluciones de señalización como la baliza luminosa V16. Este dispositivo se coloca sobre el techo del vehículo y emite una luz visible en todas las direcciones, lo que permite advertir del vehículo detenido sin necesidad de caminar por la carretera para colocar triángulos. Su uso mejora la seguridad, especialmente en vías rápidas o en condiciones de poca visibilidad.

Tanto si utilizas triángulos como si cuentas con una baliza luminosa, el objetivo es siempre el mismo: hacer visible el vehículo para reducir el riesgo de accidente.

Cambiar la rueda con seguridad

Si llevas rueda de repuesto y tienes experiencia realizando el cambio, puedes resolver el problema directamente en el lugar donde te has detenido. No obstante, es importante hacerlo siguiendo ciertos pasos para evitar riesgos.

Lo primero es asegurarte de que el coche está completamente inmovilizado. Activa el freno de mano y deja una marcha puesta o el modo de estacionamiento en vehículos automáticos.

A continuación, saca del maletero las herramientas necesarias. Normalmente encontrarás el gato, la llave para las tuercas y la rueda de repuesto en el compartimento inferior del maletero.

Antes de levantar el coche con el gato, afloja ligeramente las tuercas de la rueda dañada. Este paso facilita mucho el proceso posterior, ya que evita que la rueda gire mientras intentas aflojar los tornillos.

Después coloca el gato en el punto de apoyo indicado por el fabricante y levanta el coche hasta que la rueda quede separada del suelo. Retira las tuercas, quita el neumático pinchado y coloca la rueda de repuesto.

Cuando hayas colocado la nueva rueda, vuelve a enroscar las tuercas y apriétalas de manera cruzada para asegurar una correcta fijación. Baja el vehículo y termina de apretarlas con firmeza una vez que el coche esté apoyado en el suelo.

Es importante tener en cuenta que muchas ruedas de repuesto son temporales y están diseñadas para recorrer distancias limitadas. Por ese motivo, lo más recomendable es acudir a un taller lo antes posible para reparar o sustituir el neumático.

Cuándo conviene llamar a asistencia en carretera

Hay situaciones en las que cambiar la rueda no es la mejor opción o directamente no es posible. Algunos vehículos no incluyen rueda de repuesto, y en otros casos el pinchazo puede haber provocado daños mayores en el neumático o en la llanta.

También puede ocurrir que el coche esté detenido en un lugar poco seguro o que el conductor no tenga experiencia realizando el cambio. En estos casos, lo más prudente es solicitar ayuda profesional.

La asistencia en carretera permite que un especialista acuda al lugar donde se encuentra el vehículo para reparar el neumático o instalar una rueda de sustitución. Si la reparación no puede realizarse allí mismo, el vehículo puede ser trasladado a un taller cercano.

Disponer de un seguro para coche que incluya asistencia en carretera facilita mucho este tipo de situaciones. Este tipo de cobertura permite recibir ayuda rápidamente y continuar el viaje con mayor tranquilidad.

Además, muchas pólizas ofrecen asistencia incluso cuando la avería ocurre lejos de casa o durante un desplazamiento largo.

Viajar con tranquilidad también depende del seguro

Un pinchazo puede parecer un incidente menor, pero cuando ocurre en plena carretera puede convertirse en un problema si no se cuenta con los recursos adecuados.

Saber cómo actuar, detener el vehículo de forma segura y señalizar correctamente la incidencia son pasos fundamentales para proteger a los ocupantes del coche y al resto de conductores. Sin embargo, también es importante contar con respaldo si la situación se complica.

Un seguro para coche con asistencia en carretera permite afrontar este tipo de imprevistos con mayor tranquilidad, ya que garantiza ayuda profesional cuando más se necesita. De esta forma, incluso un contratiempo inesperado como un pinchazo puede resolverse de forma rápida y segura, permitiendo continuar el viaje sin mayores preocupaciones.