HBX Group refuerza su compromiso con el turismo inclusivo

viernes 05 de junio de 2026 , 08:15h

HBX Group (HBX.SM), el marketplace de tecnología de viajes, ha obtenido la distinción Queer Destinations Committed, un reconocimiento a su labor para promover un turismo más inclusivo a través de la sensibilización, formación e implantación de estándares de servicio en toda su organización y red de colaboradores. El anuncio coincide con la celebración del Mes del Orgullo, una fecha que destaca la importancia de la visibilidad, la comprensión y el compromiso colectivo con la comunidad LGBTQ+.

Para obtener esta distinción, HBX Group ha puesto en marcha un programa específico de formación para sus empleados centrado en fomentar la sensibilización y la comprensión sobre la inclusión de la comunidad LGBTQ+, así como en la integración de estos principios a los servicios que presta a clientes y socios. La iniciativa ha alcanzado una participación cercana al 90%, reflejo claro de la implicación y compromiso de los equipos de la compañía.

El programa Queer Destinations Committed reconoce a destinos y empresas que promueven activamente experiencias seguras, respetuosas y acogedoras para las personas LGBTQ+, tanto viajeras como trabajadoras, garantizando además que sus equipos cuenten con los conocimientos y la sensibilidad necesarios para ofrecer estos estándares de forma consistente.

“Este hito refleja los avances que estamos logrando para integrar la inclusión en nuestra forma de trabajar, colaborar y apoyar a nuestros socios en todo el ecosistema turístico. Es una muestra de la convicción compartida de que un turismo más inclusivo empieza por la sensibilización, la formación y las acciones cotidianas a lo largo de toda la cadena de valor”, afirma Elena Pérez, Chief People & ESG Officer de HBX Group.

Este reconocimiento refuerza además el camino iniciado por HBX Group y Queer Destinations desde la firma de su alianza estratégica en septiembre de 2025v. Fruto de esta colaboración, ambas empresas lanzaron a principios de año una agencia de viajes online (OTA) de turismo consciente, la primera de su clase, una plataforma que transforma la manera en que las personas viajeras y residentes LGBTQ+ descubren, confían y gastan en empresas y destinos de todo el mundo.

Tras las iniciativas desarrolladas conjuntamente para ampliar el acceso a propuestas de turismo consciente, esta distinción acerca esa misma visión a los equipos y a la comunidad de socios de HBX Group, sentando las bases para futuras colaboraciones dentro del conjunto del sector turístico.

“El futuro del turismo depende de nuestra capacidad para entender a las nuevas generaciones y adaptarnos a las necesidades cambiantes del mercado”, señala Edgar Weggelaar, CEO de Queer Destinations. “Las empresas y destinos que no sean capaces de ofrecer experiencias acogedoras e inclusivas para todo tipo de viajeros corren el riesgo de enfrentarse a problemas reputacionales que pueden impactar directamente en su imagen y credibilidad. Este reconocimiento no solo representa un paso importante para el sector, sino que también refuerza el liderazgo de HBX Group a la hora de atraer nuevos mercados a través de visión del turismo más inclusiva, diversa y con visión de futuro. ¡Bienvenido, HBX Group, a esta gran familia!”, concluye.

Esta distinción refuerza además la capacidad de HBX Group para ayudar a sus socios a ofrecer productos y servicios cada vez más alineados con las expectativas de los viajeros internacionales de hoy en día, mientras que contribuye a impulsar un ecosistema turístico más responsable e inclusivo.