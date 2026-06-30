Zel Fuerteventura abre con una apuesta por el bienestar y el lifestyle mediterráneo

martes 30 de junio de 2026 , 09:30h

ZEL Fuerteventura, la nueva apertura de la marca lifestyle impulsada por Meliá Hotels International y Rafa Nadal, ha celebrado su inauguración oficial con una velada única donde el Atlántico se fusionó con el sabor Mediterráneo. La velada reunió alrededor de 300 invitados entre los que estuvieron personalidades institucionales, así como perfiles del ámbito creativo, cultural y lifestyle como Miguel Bernardeau, Jessica Goicoechea, Coco Constans, Leonie Beck y Frankie Bridge.

El acto de inauguración obtuvo el apoyo unívoco de todas las instituciones competentes en las Islas Canarias y Fuerteventura: Jessica de León Verdugo – Consejera de Turismo y Empleo del Gobierno de Canarias, Lola García – Presidenta del Cabildo de Fuerteventura, Anselmo Pestana – Delegado del Gobierno de Canarias y Alejandro Jorge Moreno – Alcalde de Pájara, dieron la bienvenida al proyecto y mencionaron la fuerte relación entre Meliá Hotel Internationals y el gobierno canario. Tras esto, tuvo lugar el tradicional corte de cinta y las intervenciones institucionales que dieron paso a la celebración.

ZEL Fuerteventura es, tras el Paradisus Fuerteventura y el Meliá Ibiza, la tercera apertura prevista en la alianza estratégica que Meliá Hotels International firmó junto a Banca March para desarrollar proyectos conjuntos que creen valor compartido y responsable para ambos socios, para los propios destinos y para los clientes de Banca March, que también son copropietarios de los hoteles en el marco de una estrategia de Coinversión.

Una verbena mediterránea frente al Atlántico

Siguiendo la marcada personalidad de ZEL, el evento tuvo un formato festivo inspirado en las verbenas mediterráneas, reinterpretadas en clave contemporánea y trasladadas al entorno natural de la isla de Fuerteventura.

A lo largo de la noche, los invitados disfrutaron de una experiencia gastronómica y musical que combinó estaciones culinarias, coctelería y actuaciones en directo, culminando con la sesión de la banda Grupo Siroko y un ambiente diseñado para fomentar la conexión entre asistentes en un entorno abierto frente al mar.

El evento se estructuró en diferentes momentos que integraron photocall, intervenciones institucionales y activaciones en torno a la gastronomía y el ocio, consolidando la inauguración como una celebración social en línea con el espíritu de ZEL.

El primer ZEL en Canarias y el cuarto hotel de la marca

ZEL Fuerteventura supone un nuevo hito en la expansión internacional de la marca, que cuenta ya con cuatro hoteles operativos en menos de tres años y continúa su crecimiento con próximas aperturas en destinos clave. Ubicado en Playa de Sotavento, uno de los enclaves naturales más emblemáticos del archipiélago y referente internacional de los deportes de viento, el hotel abre sus puertas en un entorno declarado Reserva de la Biosfera por la UNESCO, reforzando su conexión con la naturaleza y el estilo de vida activo.

El hotel dispone de 142 habitaciones y suites, entre ellas 81 suites y dos Casa ZEL, concebidas bajo la filosofía del “outdoor living” y diseñadas para integrar el increíble paisaje en la experiencia del huésped. Las habitaciones siguen el concepto de casa mediterránea en plena naturaleza canaria, con terrazas y balcones que invitan a disfrutar del aire libre y las vistas al océano o al entorno natural.

En cuanto a la propuesta gastronómica, esta incluye espacios como Parda Beach, el restaurante principal que combina la tradición culinaria del Mediterráneo fusionada con productos locales de la isla, Voltaje, con una selección de cócteles y bebidas de autor, y Café de Finca, la zona de café de especialidad.

Además, ZEL Fuerteventura ofrece una programación semanal de actividades abiertas a todos los huéspedes, con una propuesta de bienestar centrada en la actividad física y la conexión social. Su agenda incluye running clubs, disciplinas como barré, gravity fitness, HIIT o POUND, además de actividades acuáticas para descubrir el Atlántico junto a profesionales locales. El hotel también fomenta la interacción entre huéspedes a través de verbenas, encuentros y clases grupales, creando una experiencia dinámica pensada para quienes buscan mantenerse activos, socializar y disfrutar del destino desde una perspectiva vibrante y en constante movimiento. Como parte del lanzamiento del hotel, los invitados pudieron disfrutar de una sesión de entrenamiento con la reconocida creadora de contenido y psicóloga Cocó Constans.

Por último, la apertura de ZEL Fuerteventura forma parte del desarrollo del primer wellness hub del Atlántico junto a Paradisus Fuerteventura, la iniciativa de bienestar más ambiciosa de la compañía. El proyecto convierte la Playa de Sotavento en un enclave único donde conviven dos formas complementarias de entender el bienestar: una más activa, social y vinculada al deporte, liderada por ZEL, y otra más sensorial y orientada a la desconexión con una fuerte vinculación con el destino, de la mano de Paradisus. Esta propuesta sitúa a Fuerteventura como un nuevo referente internacional del turismo de bienestar y refuerza su posicionamiento como “The Windsurf Destination”, gracias a la icónica laguna natural de Sotavento y a la presencia de la escuela René Egli, donde los huéspedes pueden practicar windsurf, kitesurf y wing foil con algunos de los mejores profesionales del mundo.

Con esta velada, ZEL Fuerteventura llega a la isla para invitar a cada viajero a encontrar su propio equilibrio entre descanso, movimiento y conexión mientras lleva la esencia del Mediterráneo a nuevas fronteras.