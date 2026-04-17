Paradisus Cancún reabre con un concepto de lujo más abierto y actual

viernes 17 de abril de 2026 , 10:00h

Paradisus Cancún, el emblemático hotel de lujo todo incluido de Meliá Hotels International, celebra su reapertura oficial tras una renovación integral de cerca de 43 millones de euros, dando paso a una experiencia completamente renovada para familias y adultos, combinando la cultura y bienestar. Como uno de los referentes más reconocidos de la región y con una ubicación privilegiada frente al mar, Paradisus Cancún se inspira en la naturaleza para elevar la experiencia del huésped e introducir conceptos innovadores que redefinen el significado de hospedarse en el paraíso.

Combinando un diseño contemporáneo con el espíritu de la península de Yucatán, el hotel conserva su icónica arquitectura piramidal mientras presenta 773 suites de lujo completamente rediseñadas con materiales naturales, tonos cálidos, detalles artesanales y amenities que invitan a relajarse, recargar energías y reconectar. La transformación integral del hotel también incluye nuevos espacios para experiencias tanto para adultos como para familias, nueve nuevos conceptos gastronómicos, siete bares, el nuevo splash park Aquazone, el completamente renovado club de niños Kidsdom e instalaciones que redefinen los viajes en grupo.

“Paradisus Cancún es una propiedad verdaderamente especial tanto para la compañía como para nuestra familia, ya que continúa siendo uno de los hoteles más emblemáticos de Cancún, inaugurado originalmente hace más de 35 años por nuestro fundador,” dijo Gabriel Escarrer Jaume, presidente y CEO de Meliá Hotels International. “La reapertura de Paradisus Cancún encarna la esencia de nuestro propósito: elevar las experiencias de lujo en los destinos más deseados del mundo, creando momentos inolvidables en un entorno que fusiona cultura, bienestar y sofisticación, todo ello acompañado de la cálida y excepcional hospitalidad que distingue a Meliá”.

Lujo Todo Incluido Designed by Destination

En Paradisus by Meliá, el wellness se vive de forma personal, invitando a cada huésped a reconectar consigo mismo de manera auténtica, ya sea a través de la relajación, el descubrimiento o la inmersión cultural. Esta filosofía cobra vida a través del enfoque Designed by Destination de la marca y el programa Destination Inclusive®, que ofrecen experiencias cuidadosamente seleccionadas e inspiradas en el entorno local, tanto dentro como fuera del hotel. En Paradisus Cancún, estas experiencias incluyen actividades inspiradas en la herencia maya, como talleres con artesanos locales, clases de cocina de la región, sesiones de yoga personalizadas, espectáculos de estilo prehispánico con cantos, sonidos y aromas, así como sesiones de sanación con sonido frente al mar o en los jardines del hotel.

Para una experiencia de relajación y renovación más profunda, Paradisus Cancún también cuenta con YHI Spa, un santuario wellness inspirado en las tradiciones mayas, que ofrece cabinas de tratamiento climatizadas, circuito de hidroterapia, sauna, baño de vapor, bar de bebidas saludables y el programa YHI Moves, con actividades fitness como spinning.

Siendo esta filosofía, el diseño del hotel también está inspirado en el destino. Durante décadas, Paradisus Cancún ha sido uno de los hoteles más reconocidos de la región, célebre por su icónica arquitectura en forma de pirámide inspirada en la cultura maya. Cada una de ellas, está diseñada para replicar el interior de un cenote, con exuberante vegetación, el relajante sonido del agua y experiencias inmersivas únicas que constituyen el corazón de la propiedad.

Complementando estas experiencias, la propuesta de lujo todo incluido del hotel incluye la gastronomía en todos sus restaurantes, snacks diarios junto a la piscina, servicio a la habitación las 24 horas y minibar reabastecido diariamente con una selección de bebidas. Los huéspedes también disfrutan de acceso a dos piscinas principales, una piscina exclusiva para huéspedes de The Reserve (+18 años), cuatro canchas de pickleball y un gimnasio, garantizando una estancia completa y sin preocupaciones.

Experiencias elevadas para cada tipo de huésped

Las categorías superiores de habitaciones representan uno de los sellos distintivos de los hoteles Paradisus by Meliá, al ofrecer acceso a dos experiencias de lujo exclusivas: Family Concierge y The Reserve. El servicio de Family Concierge ofrece una experiencia familiar superior indicado para aquellos que quieran tener una comodidad extra en sus vacaciones. Este servicio incluye atención cuidadosamente personalizada 24 horas para cualquier neceisdad que surja además de incluyendo amplias suites, un lounge privado, servicio dedicado de Destination Concierge, amenities premium para todas las edades, áreas de playa reservadas y acceso a restaurantes exclusivos.

Además del Family Concierge, la incorporación de nuevas experiencias familiares y espacios reinventados refuerza el enfoque del hotel en los viajes multigeneracionales, lo que garantiza que cada integrante de la familia encuentre su momento de alegría, conexión y relajación. Los más pequeños podrán disfrutar de Aquazone el nuevo splash park con dinámicos toboganes y zonas de juegos y del renovado club Kidsdom, un espacio inmersivo con actividades interactivas, creativas y educativas adaptadas a cada edad, diseñadas por expertos en crear recuerdos inolvidables. Los adolescentes y adultos jóvenes también cuentan con espacios y actividades diseñados para entretener, inspirar y conectar, dando vida a experiencias que trascienden generaciones.

Por su parte, The Reserve ofrece un refugio exclusivo solo para adultos (+18 años), donde el lujo personalizado, serenidad y confort se combinan para crear una experiencia distinta, con servicio altamente personalizado de Destination Concierge, espacios lounge privados, áreas reservadas en la piscina y la playa, y acceso a experiencias gastronómicas exclusivas.

Los huéspedes que se alojen en ambas categorías también pueden disfrutar de una experiencia inmersiva Destination Inclusive® fuera del hotel, como un paseo al atardecer por la laguna Nichupté en Cancún, diseñado para ofrecer una conexión intima con la naturaleza en un entorno que despierta los sentidos.

Conceptos Culinarios Innovadores

La propuesta gastronómica de Paradisus Cancún ha sido cuidadosamente elevada para rendir homenaje tanto a los sabores del mundo como a la auténtica esencia de Yucatán. Los huéspedes pueden disfrutar de experiencias culinarias de autor, propuestas informales pero inmersivas y espacios sociales dinámicos diseñados para la conexión y la celebración, incluyendo nueve opciones gastronómicas, siete bares, una heladería y un Coffee Corner de Nespresso.

Entre los nuevos conceptos destacan Vibra, un restaurante que propone sabores gourmet en un ambiente colorido y dinámico, y Kao, especializado en cocina japonesa contemporánea. Por su parte, Zesty ofrece una propuesta de cocina reconfortante, mientras que Gastro Hall presenta un buffet con especialidades locales y multiculturales.

Entre los restaurantes completamente reinventados se encuentran Sal, un steakhouse que ahora cuenta con impresionantes vistas al mar; Capella, que evoluciona hacia un ambiente más íntimo donde la cocina italiana es protagonista; y Agua Marina, especializado en mariscos con ingredientes de las costas mexicanas.

Además, algunos espacios favoritos de los huéspedes han sido renovados, como la taquería mexicana Blue Agave y Sante, exclusivos para huéspedes de The Reserve, que ofrece una amplia variedad de sabores mediterráneos.

Espacios Inspiradores para Eventos Inolvidables

Para grupos y eventos, el hotel ha ampliado sus instalaciones para reuniones, ofreciendo cerca de 3.000 metros cuadrados de espacios interiores y exteriores versátiles, convirtiéndose en uno de los centros de convenciones más grandes del portafolio Paradisus by Meliá. Diseñado para albergar desde retiros corporativos hasta celebraciones a gran escala, cuenta con 22 salones y espacios complementados con tecnología de última generación, catering de cinco estrellas y un equipo dedicado de eventos, garantizando que cada encuentro se lleve a cabo con precisión, estilo y una atención impecable al detalle.

Las novias que celebren su gran día en Paradisus Cancún también podrán disfrutar de una nueva Bridal Suite, completamente renovada, diseñada con interiores de lujo, detalles personalizados y vistas al mar, ofreciendo comodidad y cercanía al gazebo para una celebración inolvidable definida por la elegancia y el romanticismo.

Con esta transformación, Paradisus Cancún reafirma su posición como uno de los grandes referentes del lujo todo incluido en el Caribe, apostando por una experiencia más amplia, personalizada y conectada con el destino. Una nueva etapa en la que cada detalle ha sido concebido para responder a las expectativas del viajero contemporáneo, ofreciendo no solo una estancia, sino una invitación a redescubrir el paraíso desde una perspectiva más auténtica, sofisticada y memorable.