Torre del Marqués estrena su terraza de verano con una renovada propuesta gastronómica

martes 21 de julio de 2026 , 09:15h

Torre del Marqués, en Monroyo-Teruel, celebra la llegada del verano con la apertura de su terraza y el lanzamiento de una nueva propuesta gastronómica creada especialmente para la temporada. Durante los próximos meses, las cenas se trasladan al exterior, donde la temperatura y la luz de las últimas horas del día se integran como una parte más de la experiencia.

Rodeada por la naturaleza de la finca, la terraza ofrece un entorno íntimo desde el que contemplar el paisaje del Matarraña. Un escenario en el que la cocina y las noches estivales se combinan para crear una experiencia que va más allá de la mesa.

La propuesta mantiene el compromiso de Torre del Marqués con una gastronomía vinculada al producto y a la estacionalidad. Entre sus elaboraciones más destacadas se encuentran las gambas rojas al ajillo acompañadas por el recientemente galardonado Tres Hermanas 2024, un vino de la bodega propia; los carabineros a la brasa y el arroz meloso de carabinero.

Tres platos en los que la calidad del ingrediente adquiere todo el protagonismo y que reflejan la línea gastronómica del hotel: elaboraciones reconocibles, producto cuidadosamente seleccionado y una cocina pensada para disfrutar y compartir durante las noches de verano.

Gastronomía y paisaje al aire libre

En Torre del Marqués, la gastronomía forma parte de una experiencia global en la que el alojamiento, la naturaleza y el descubrimiento del territorio se complementan entre sí. En verano, esta propuesta se traslada al jardín, incorporando las vistas y el ritmo pausado del final del día a la cena.

Las mesas, dispuestas al aire libre, permiten disfrutar de la cocina del hotel en conexión directa con la finca. La vegetación, la amplitud del espacio y la transición hacia la noche convierten cada velada en una forma diferente de vivir el Matarraña.

Más allá de la propuesta culinaria, la terraza refuerza la vocación de Torre del Marqués como destino en sí mismo, un lugar en el que gastronomía, alojamiento y territorio forman parte de una misma experiencia.

Las noches de verano en el Matarraña

Las cenas en la terraza estarán disponibles durante todo el verano, tanto para los huéspedes del hotel como para quienes deseen acercarse a conocer su cocina.

A medida que cae la tarde, el jardín se transforma en un espacio desde el que prolongar el día y disfrutar de las temperaturas estivales, en un ambiente marcado por la tranquilidad y la privacidad de la finca.

Ubicado en una propiedad privada de 200 hectáreas en Monroyo, Torre del Marqués invita a completar la experiencia con recorridos por los viñedos ecológicos, rutas a caballo, paseos por el entorno o momentos de descanso junto a la piscina.