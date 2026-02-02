EXPLORA III para un viaje oceánico ultraelegante

La apertura del hotel flotante más esperada del año tiene el océano como dirección. Explora Journeys , la marca de lujo del Grupo MSC, ha presentado EXPLORA III y su propuesta de experiencia a bordo. Más que un barco, EXPLORA III es un destino en sí mismo: un hotel flotante con vistas siempre cambiantes, donde el diseño expansivo, la gastronomía refinada, el bienestar inspirado en el océano y una cuidada oferta de compras se unen para crear una experiencia de viaje a medida, definida por la libertad y la elección.

Con un lanzamiento adelantado a julio de 2026 y el exclusivo itinerario Preludio Mediterráneo (del 24 al 29 de julio), antes de su ceremonia inaugural en Barcelona (1 de agosto), EXPLORA III redefine el significado del viaje oceánico ultraelegante. Cada detalle ha sido cuidadosamente diseñado para fomentar la calma, la presencia y una conexión más profunda con el mar, ofreciendo al mismo tiempo más espacio que nunca. Desde Barcelona, EXPLORA III iniciará su viaje inaugural a Lisboa el 3 de agosto, y más adelante, ese mismo año, recorrerá nuevos destinos en el norte de Europa, Islandia y Groenlandia. Además, presentará nuevos conceptos gastronómicos, una segunda Owner’s Residence, instalaciones de bienestar y fitness renovadas y una boutique exclusiva de Chopard, entre muchas otras novedades.

“EXPLORA III representa una evolución natural pero poderosa de nuestra visión del viaje oceánico”, afirmó Anna Nash, presidenta de Explora Journeys. “Ha sido concebido como un destino en sí mismo: un hotel flotante de lujo que ofrece aún más espacio, confort y opciones, manteniendo el mismo número de huéspedes cuidadosamente equilibrado que EXPLORA I y EXPLORA II. Esta continuidad deliberada permite una experiencia más generosa en todo el barco, donde las nuevas residencias, las suites cuidadosamente diseñadas y las amplias zonas públicas fomentan una auténtica sensación de hogar en el mar”.

Anna Nash añadió: “Como tercer barco de nuestra flota, EXPLORA III marca también un hito importante en nuestra trayectoria, ya que nos sitúa a mitad de camino hacia nuestra visión de seis barcos y reforzamos nuestro compromiso a largo plazo con la construcción de un futuro más refinado para el viaje oceánico. EXPLORA III encarna nuestra creencia de que el verdadero lujo reside en el espacio, la intención y el privilegio de explorar el mundo a un ritmo más pausado y consciente”.

Una generosa sensación de espacio

Diseñado para evocar la sensación de estar a bordo de un yate privado, EXPLORA III encarna la filosofía de Explora Journeys, donde el espacio y la privacidad son esenciales para el confort y la fluidez de la vida en el mar.

Con 463 suites, solo dos más que en EXPLORA I y EXPLORA II, EXPLORA III presenta una eslora 19,2 metros mayor, lo que se traduce en una mayor sensación de amplitud y en uno de los niveles de espacio público por huésped más elevados del sector, con 19,5 m² por persona. Las áreas comunes ampliadas, un mayor espacio exterior por huésped y una mayor presencia de Ocean Penthouses y Ocean Residences de gran amplitud se combinan con un nivel de servicio excepcional, con casi un anfitrión por cada huésped. Además, el barco incorpora tecnología GNL.

Reimaginado como un atrio escultórico de doble altura, el Lobby resulta ahora tan espectacular como acogedor, definido por curvas sinuosas, acabados texturizados y un contraste más rico de mármoles Perlato di Sicilia y Sahara Noir. Las lámparas Venini en cascada evocan el rocío marino sobre la nueva escalera asimétrica que conduce con elegancia al bar circular. El espacio se completa con piezas de Paolo Castelli y Molteni, una chimenea, obras contemporáneas de Yves Dana y Nena, iluminación suave y un rincón musical con piano Steinway, convirtiendo el Lobby Bar en el corazón social del barco.

Sereno, luminoso y de espíritu zen, The Conservatory Pool & Bar ofrece más espacio que nunca. Situado en la Cubierta 11, cuenta con una espectacular piscina de 14,7 metros, bañada por luz natural gracias a su estructura acristalada. Por la noche, el espacio se transforma en un cine silencioso bajo las estrellas, con un techo retráctil que permite alternar entre la libertad al aire libre y la serenidad protegida.

Además, el barco dispone de tres piscinas exteriores climatizadas, una de ellas solo para adultos, cinco jacuzzis interiores y exteriores, 60 cabañas privadas y amplias zonas de sombra distribuidas por las cubiertas.

Hogares en el mar: suites, penthouses y residencias

EXPLORA III amplía las opciones de espacio y privacidad con un mayor número de Ocean Penthouses y Ocean Residences. Sus 313 Ocean Suites, 109 Penthouses y 39 Ocean Residences son auténticos hogares en el mar, todos ellos con vistas al océano. Los grandes ventanales de suelo a techo inundan los interiores de luz natural, mientras que las terrazas privadas amplían el espacio vital al exterior.

Los Ocean Penthouses representan ahora el 24 % del inventario de suites, y las Ocean Residences alcanzan el 9 % del total. Los baños cuentan con dobles lavabos y la mayoría de las Ocean Residences incluyen bañera para momentos de relajación absoluta.

Mientras que EXPLORA I y II disponían de una sola Owner’s Residence, EXPLORA III incorpora dos, ubicadas en popa en las cubiertas 7 y 8. Con 280 m², incluida una terraza de 125 m², ocupan todo el ancho del barco y ofrecen vistas al mar desde todos los espacios.

La nueva Owner’s Residence de la Cubierta 7 ha sido diseñada por Patricia Urquiola, combinando materiales cálidos, mobiliario europeo contemporáneo, obras de arte cuidadosamente seleccionadas, baño de mármol, baño de vapor privado y una terraza con jacuzzi, camas balinesas y zonas de comedor y descanso.

Un mundo de experiencias gastronómicas

La oferta culinaria se amplía con nuevos conceptos que se suman a los ya conocidos Anthology, Sakura, Med Yacht Club, Fil Rouge, Emporium Marketplace y Marble & Co. Grill. Entre las novedades destacan:

Shore Club on 11, una experiencia relajada junto a la piscina.

The Chef’s Table by Explora Journeys, una propuesta íntima y multisensorial que despierta la creatividad, con preparación en vivo, narración envolvente y una presentación inmersiva.

The Cellar by Explora Journeys, un santuario para los amantes del vino. Se pueden descubrir vinos excepcionales y variedades propias de cada región con la guía de expertos.

Complementando estas experiencias gastronómicas, los 12 bares y salones de EXPLORA III, incluyendo el Lobby Bar y The Conservatory Pool & Bar, ofrecen un amplio abanico de sabores, ambientes y momentos de convivialidad en cada rincón. El Malt Whisky Bar a bordo de EXPLORA III se complementa con un nuevo Outdoor Cigar Lounge, que invita a los huéspedes a disfrutar de whiskies selectos y licores premium al aire libre, con la brisa del océano.

Ocean Wellness, reinventado

En EXPLORA III, el bienestar se ha ampliado para convertirse en una parte aún más inmersiva y accesible de la vida a bordo. Las instalaciones de Ocean Wellness, el spa y las áreas de fitness del barco se han concentrado en la Cubierta 5, permitiendo que el movimiento, el descanso y la renovación convivan de manera natural. Cada detalle ha sido diseñado para apoyar el bienestar físico y mental de los huéspedes, ofreciendo libertad, privacidad y el placer de mantenerse activo en un entorno marítimo.

Ocean Wellness – The Spa ofrece nuevos tratamientos exclusivos y colaboraciones seleccionadas para introducir rituales de bienestar holísticos inspirados en el mar. Entre sus innovaciones destaca el Sava Sound Pod, que brinda una experiencia de audio profundamente restauradora mediante frecuencias de sonido y vibraciones cuidadosamente elegidas para promover la relajación, reducir el estrés y favorecer la claridad mental. Los tranquilos salones de relajación invitan a la pausa y a la reflexión.

La zona de fitness incorpora la colección premium Technogym Sand Stone, complementada con equipos de Technogym Reform Pilates y un estudio de entrenamiento privado, permitiendo sesiones personalizadas. El fitness se extiende también al aire libre, con una pista deportiva ampliada para padel, pickleball y baloncesto, y una pista de running extendida que recorre las cubiertas ofreciendo vistas ininterrumpidas al océano en cada paso. Open Air Fitness, el área de fitness al aire libre de Technogym, la favorita de los huéspedes, sigue siendo una parte esencial de la oferta de entrenamiento al aire libre del barco.

Una experiencia de compra única en alta mar

A bordo de EXPLORA III, las boutiques seleccionadas traen algunas de las Maisons más icónicas del mundo al océano, ofreciendo una experiencia de compras sin igual en alta mar. Esto incluye Cartier, presente también en EXPLORA I y II, así como Chopard, el Artista de las Emociones por primera vez a bordo.

Haciendo su debut en alta mar en EXPLORA III, Chopard introduce el celebrado legado suizo de artesanía, creatividad y lujo atemporal, ofreciendo tanto joyería icónica como relojes excepcionales que reflejan la meticulosa maestría de la Maison. Al igual que Explora Journeys, que forma parte del Grupo MSC, Chopard es una empresa familiar y comparte el compromiso de Explora Journeys con la independencia, los valores duraderos y la búsqueda de la excelencia a lo largo de las generaciones.

Complementando estas Maisons emblemáticas, The Journey ofrece más de 30 marcas artesanales cuidadosamente seleccionadas. Además, Explora Journeys presentará su propia colección de joyería por primera vez, diseñada para ser atesorada mucho después de que finalice el viaje.

El arte es un elemento central en la experiencia de los huéspedes de Explora Journeys. En colaboración con Clarendon Fine Art, Galleria d’Arte presenta exposiciones itinerantes que muestran obras contemporáneas y clásicas disponibles para su adquisición, transformando el barco en una galería de inspiración en constante cambio.

Espacios pensados para familias y los más jóvenes

EXPLORA III presenta espacios cuidadosamente diseñados para los huéspedes más jóvenes, con áreas dedicadas a inspirar la creatividad sin alterar la atmósfera tranquila y refinada del barco. El Nautilus Club Juniors ofrece un entorno adaptado para niños de 3 a 5 años, mientras que el Nautilus Club Teens brinda un espacio dinámico para edades de 6 a 17 años, con actividades seleccionadas para divertir y fomentar la conexión entre ellos.

Un número limitado de jóvenes por viaje garantiza que las familias se sientan bienvenidas, al mismo tiempo que se mantiene el ambiente de tranquilidad que todos valoran a bordo.

Libertad para mantenerse conectado

Quienes desean mantenerse conectados durante la travesía siempre han disfrutado de un acceso fluido y una excelente conectividad WiFi a bordo de los barcos de Explora Journeys. Además, EXPLORA III introduce ahora tres salas de reuniones modulares en la Cubierta 11, diseñadas para acoger reuniones privadas, trabajo remoto, videoconferencias y seminarios premium. Cada sala está equipada con tecnología de primera categoría.

Un preludio exclusivo y un futuro prometedor

Antes de su debut oficial, EXPLORA III se presentará en un viaje preludio por el Mediterráneo del 24 al 29 de julio de 2026, de Génova a Civitavecchia. Tras ello, navegará a Barcelona para su ceremonia de bautismo el 1 de agosto de 2026.

Como primer barco propulsado por GNL de la flota, EXPLORA III refuerza el compromiso de la marca con la sostenibilidad, la innovación y un lujo elegante y responsable. La innovación, la responsabilidad y la elegancia se integran de manera armoniosa en el diseño y las operaciones de todo el barco.

Desde el Mediterráneo hasta el norte de Europa, Islandia y Groenlandia, EXPLORA III inaugura una nueva era del viaje oceánico, definida por el espacio, el descubrimiento y una conexión más profunda con el mar.