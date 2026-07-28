Nix Sky Bar, el rooftop de moda para disfrutar del atardecer en Peñíscola

martes 28 de julio de 2026 , 08:30h

Palladium Hotel Peñíscola, el nuevo hotel de la marca 4 estrellas de Palladium Hotels de Palladium Hotel Group, presenta NIX Sky Bar, el rooftop del hotel que busca complementar la oferta de ocio del destino.

Esta terraza, totalmente reformada, aporta novedad a la noche de Peñíscola, consolidándose como el lugar imprescindible para quienes buscan un ambiente exclusivo para disfrutar del atardecer y las noches de verano.

Ubicada en una localización inmejorable, a muy poca distancia del casco antiguo de la ciudad y a escasos metros de la zona de restauración, NIX abre sus puertas con una propuesta que fusiona mixología de autor, música en directo y una atmósfera exclusiva.

Una vista espectacular, cócteles de autor y música en vivo: así es NIX Sky Bar

El espacio destaca por ofrecer diversos atractivos para sus visitantes que lo hacen convertirse en el espacio ideal para disfrutar de la puesta de sol y los primeros momentos de la noche, rodeado de un entorno sofisticado y con vistas panorámicas a lo mejor de Peñíscola.

Además, cuenta con una carta variada que destaca por sus mojitos de frutas frescas preparadas al momento y tres cócteles de autor que cambian semanalmente, ofreciendo una experiencia original en cada visita.

Por último, llama la atención su agenda cultural y musical: de jueves a domingo, NIX cobra vida con música en vivo, DJs y performances espectaculares. Asimismo, más allá de la vibrante programación de jueves a domingo, NIX abre sus puertas el resto de la semana, ofreciendo un ambiente más relajado, siempre con música DJ, ideal para contemplar las espectaculares vistas con una cuidada música de ambiente.

Un calendario repleto de eventos musicales para este verano

Para poner ritmo a las noches al aire libre, NIX Sky Bar presenta una programación vibrante que reúne a destacados artistas y DJs. Entre las actuaciones confirmadas para esta temporada se incluyen:

18 de julio: ‘Noche House’

31 de julio: Juanita Ramírez

2 de agosto: Juanita Ramírez (Especial Fuegos Artificiales)

7 de agosto: Weis

8 de agosto: Fede

12 de agosto: Música DJ

15 de agosto: ‘Noche House’

Además, la terraza se posiciona como el enclave perfecto para disfrutar del Piromusical de Peñíscola, ofreciendo una ubicación inmejorable para disfrutar de esta noche mágica de fuegos artificiales.