Montecarlo 67, el cortometraje más nominado en la décima edición de los Premios Fugaz

martes 19 de mayo de 2026 , 08:15h

La organización de los Premios Fugaz, considerados los galardones más relevantes del panorama del cortometraje español, ha dado a conocer el listado definitivo de candidatos en las 21 categorías de su décima edición.

El acto tuvo lugar en la sede de la Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas en Madrid.

“Montecarlo 67” parte como el cortometraje más nominado de esta edición, con 13 candidaturas, por delante de “Cara de cona” y “Ser un hombre”, que alcanzan 10 nominaciones cada uno. La lista de títulos con mayor presencia se completa con “In Memoriam” y “Chicken Jazz”, ambos con 7 candidaturas, y “Una vocal”, que obtiene 4.

Como gran novedad de esta edición, se amplían a 10 los títulos nominados en la categoría de Mejor Cortometraje, con el objetivo de reforzar la representatividad del premio y reflejar con mayor amplitud la calidad de los trabajos seleccionados. Esta decisión permite que la categoría principal ofrezca una mirada más completa sobre la diversidad creativa, narrativa y formal del cortometraje español actual, en un año especialmente significativo para el certamen por la celebración de su 10º aniversario.

En total, la lista reúne 111 candidaturas repartidas en 21 categorías, con 34 de los 60 cortometrajes de la 'shortlist' convertidos en nominados, lo que supone más de la mitad de los títulos que habían superado el primer corte. Ese reparto permite que la fase final no quede reducida a unos pocos favoritos y deja espacio para obras con presencia en categorías principales, interpretativas, técnicas y artísticas.

En las categorías interpretativas figuran nombres de largo recorrido como Ángela Molina, Ramón Barea, Tamar Novas o Carlos Santos, junto a perfiles más jóvenes y reconocibles como Veki Velilla y Sofía Otero, ganadora esta última del Oso de plata en Berlín a la mejor actriz por “20.000 especies de abejas”. Su presencia refuerza una de las ideas centrales de estos premios, que el cortometraje sigue siendo un espacio de trabajo y reconocimiento para intérpretes de primer nivel, más allá de su condición de formato breve.

Samuel Rodríguez, co-director de CortoEspaña, entidad organizadora de los premios, señaló: “Celebrar diez ediciones y llegar a estas nominaciones con una selección tan amplia nos recuerda por qué nacieron los Fugaz. Queríamos que el cortometraje tuviera un espacio propio, serio y reconocible dentro del audiovisual, y esta edición demuestra que ese espacio sigue creciendo gracias al trabajo de creadores, productoras, festivales y profesionales de todo el sector”.

El palmarés incluye también la categoría de Mejor Largometraje, una presencia singular dentro de unos premios dedicados al cortometraje y que funciona como guiño al diálogo natural entre ambos formatos.

La 'shortlist' previa estuvo compuesta por 60 cortometrajes (40 de ficción, 10 de animación y 10 documentales) seleccionados entre más de 600 obras presentadas. Todos ellos han sido valorados por una comisión de más de 1.800 profesionales del sector que ha determinado tanto los nominados como los futuros ganadores.

Además, los galardones vuelven a contar con una red de 77 festivales colaboradores, integrada por 53 festivales amigos y 24 festivales calificadores. El objetivo de esta iniciativa es darles cobertura informativa, apoyar su labor, invitarles a la gala y poner en valor su papel dentro del circuito. En el caso de los festivales calificadores, el cortometraje ganador en sus certámenes obtiene acceso directo a la 'shortlist', reforzando el vínculo de los Fugaz con el circuito de exhibición y con el recorrido real que las obras construyen a lo largo del año.

La gala de entrega de premios tendrá lugar el próximo 22 de junio en la emblemática Sala 25 de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen (C. Edgar Neville, s/n, Madrid), con un aforo para 1.000 asistentes.