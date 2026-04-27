Amigos del fútbol en Kaohsiung (Taiwán)

lunes 27 de abril de 2026 , 09:30h

El alcalde de Chen Chi-mai y el director de la Oficina Francesa en Taipéi, Franck Paris, protagonizaron recientemente una simpática escena promocional al posar con un balón de fútbol durante la grabación de un cortometraje.

Esta pieza audiovisual forma parte de la campaña de difusión del Festival Francés de Kaohsiung, que se celebrará del 22 al 24 de mayo en la vibrante ciudad portuaria del sur de Taiwán.

Este festival se ha consolidado como uno de los eventos culturales internacionales más destacados de Kaohsiung, atrayendo tanto a residentes locales como a visitantes extranjeros interesados en la cultura francesa.

Durante tres días, la ciudad se transforma en un escaparate de la “art de vivre” francesa, combinando gastronomía, música, cine, deportes y actividades familiares.

Celebrado habitualmente en espacios abiertos cercanos al puerto y zonas culturales de Kaohsiung, el festival ofrece además un ambiente relajado y cosmopolita, con vistas al mar y una cuidada puesta en escena que mezcla lo mejor de ambas culturas.

Con iniciativas como esta, Kaohsiung refuerza su posicionamiento como destino turístico dinámico en Asia, apostando por eventos internacionales que enriquecen su oferta de ocio y cultura. Sin duda, el Festival Francés se presenta como una excelente oportunidad para viajar sin salir de Taiwán y sumergirse en el encanto francés durante un fin de semana único.