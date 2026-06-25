Montecarlo 67 obtiene ocho premios, incluido el de Mejor Cortometraje, en los Fugaz

jueves 25 de junio de 2026 , 08:45h

“Montecarlo 67” ha sido el gran triunfador de los Fugaz 2026, los premios más relevantes del cortometraje español, tras obtener 8 galardones en la décima edición de estos reconocimientos, cuya gala se celebró en la Sala 25 de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid.

Con este resultado, la obra dirigida por Rubén Guindo Nova se ha convertido en el cortometraje más premiado en la historia de los Fugaz, por delante de “Stanbrook”, que obtuvo 7 premios en 2021. La cinta logró el premio a Mejor Cortometraje y redondeó la noche al imponerse también en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Interpretación Masculina para Carlos Santos, Dirección de Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Vestuario y Maquillaje y Peluquería.

La gala reunió a un millar de asistentes entre profesionales del audiovisual, prensa e instituciones, y reconoció a los ganadores de 21 categorías distintas en una edición especialmente significativa para los Fugaz, que cumplen diez años como gran punto de encuentro del cortometraje español.

“Montecarlo 67” reconstruye desde la ficción un episodio legendario del audiovisual, la coincidencia en el Festival de Televisión de Montecarlo de 1967 entre Chicho Ibáñez Serrador, Pilar Miró y un joven Steven Spielberg. El cortometraje parte de la ceremonia en la que Chicho recibió el premio a mejor guion por “El asfalto”, de “Historias para no dormir”, y convierte aquel encuentro en una comedia cinéfila sobre la vocación, el reconocimiento y el compañerismo en una industria marcada por la competencia.

Entre las obras más reconocidas también destacaron “In memoriam”, “Señuelo” y “Chicken Jazz”, con dos premios cada una. El guion de “In memoriam”, escrito por Teresa Bellón y César F. Calvillo, fue elegido como el mejor de esta edición, mientras que Cristina Soria obtuvo el premio a Mejor Interpretación Femenina por el mismo cortometraje. Por su parte, “Señuelo” logró los reconocimientos a Mejor Dirección Novel para Martha García Ayerbe y Mejores Efectos Visuales para Laura Pedro, y “Chicken Jazz” se impuso en las categorías de Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora.

En las categorías por formato, “El fantasma de la quinta” fue distinguido como Mejor Cortometraje de Animación, “Abril, hoy no es invierno” como Mejor Cortometraje Documental y “Baile con la muerte” como Mejor Cortometraje Breve. Además, “La Barbarie”, de México, ganó el premio a Mejor Cortometraje Hispanoamericano; “Los murciélagos han abandonado el campanario” recibió el galardón a Mejor Cortometraje de Escuela; y “Sorda” se alzó con el premio a Mejor Largometraje.

El actor y ventrílocuo Jaime Figueroa repitió como maestro de ceremonias de una gala que contó con la presencia de destacados nombres del cine, la televisión y la cultura como Toni Acosta, Laura Galán, Mabel Lozano, Luisa Gavasa, Carlos Santos, Mariano Venancio, Álex O’Dogherty, Sofía Otero o Luis Larrodera, entre otros. También acudieron representantes del ICAA, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Comunidad de Madrid.

El Premio Fugaz de Honor reconoció este año a Álex de la Iglesia por una trayectoria que comenzó en el cortometraje con “Mirindas asesinas” y que, década tras década, se ha afirmado como una de las aportaciones más personales, populares e imprescindibles al cine español contemporáneo. El reconocimiento subraya la capacidad del cineasta para abrir camino desde el género, la sátira, el humor negro y una mirada radicalmente libre, conectando con el público sin renunciar a una identidad autoral inconfundible.

Samuel Rodríguez, codirector de CortoEspaña, entidad organizadora de los premios, ha declarado: “Cumplir 10 años nos permite mirar atrás y comprobar hasta qué punto el cortometraje español ha cambiado, ha crecido y ha ganado ambición. Los Fugaz nacieron para darle al corto el lugar que merecía dentro de la industria, no como un paso previo ni como una categoría secundaria, sino como una forma de cine con lenguaje propio, riesgo y una enorme capacidad para detectar hacia dónde se mueve nuestro audiovisual. Esta edición vuelve a demostrar que el cortometraje no solo descubre talento, sino que también concentra algunas de las miradas más libres, precisas y necesarias de nuestro cine”.

PALMARÉS COMPLETO – PREMIOS FUGAZ 2026

Mejor Cortometraje

Montecarlo 67

Mejor Dirección

Rubén Guindo Nova, por Montecarlo 67

Mejor Dirección Novel

Martha García Ayerbe, por Señuelo

Mejor Guion

Teresa Bellón y César F. Calvillo, por In memoriam

Mejor Dirección de Producción

Alejandro Viyuela y Samantha Martín, por Montecarlo 67

Mejor Dirección de Fotografía

Miguel Ezequiel, por Montecarlo 67

Mejor Montaje

Guillermo de Oliveira, por Cara de cona

Mejor Dirección de Arte

Gonzalo Muratel, por Montecarlo 67

Mejores Efectos Visuales

Laura Pedro, por Señuelo

Mejor Vestuario

María Gil de Bustamante, por Montecarlo 67

Mejor Maquillaje y Peluquería

Marta Cuadrado, por Montecarlo 67

Mejor Sonido

Pablo Castillo, por Chicken Jazz

Mejor Banda Sonora

Alberto Torres, por Chicken Jazz

Mejor Interpretación Masculina

Carlos Santos, por Montecarlo 67

Mejor Interpretación Femenina

Cristina Soria, por In memoriam

Mejor Cortometraje de Animación

El fantasma de la quinta

Mejor Cortometraje Documental

Abril, hoy no es invierno

Mejor Cortometraje Breve

Baile con la muerte

Mejor Cortometraje Hispanoamericano

La Barbarie (México)

Mejor Cortometraje de Escuela

Los murciélagos han abandonado el campanario

Sorda