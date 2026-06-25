Montecarlo 67 obtiene ocho premios, incluido el de Mejor Cortometraje, en los Fugaz

“Montecarlo 67” ha sido el gran triunfador de los Fugaz 2026, los premios más relevantes del cortometraje español, tras obtener 8 galardones en la décima edición de estos reconocimientos, cuya gala se celebró en la Sala 25 de los cines Kinépolis Ciudad de la Imagen de Madrid.
Con este resultado, la obra dirigida por Rubén Guindo Nova se ha convertido en el cortometraje más premiado en la historia de los Fugaz, por delante de “Stanbrook”, que obtuvo 7 premios en 2021. La cinta logró el premio a Mejor Cortometraje y redondeó la noche al imponerse también en las categorías de Mejor Dirección, Mejor Interpretación Masculina para Carlos Santos, Dirección de Producción, Dirección de Fotografía, Dirección de Arte, Vestuario y Maquillaje y Peluquería.
La gala reunió a un millar de asistentes entre profesionales del audiovisual, prensa e instituciones, y reconoció a los ganadores de 21 categorías distintas en una edición especialmente significativa para los Fugaz, que cumplen diez años como gran punto de encuentro del cortometraje español.
“Montecarlo 67” reconstruye desde la ficción un episodio legendario del audiovisual, la coincidencia en el Festival de Televisión de Montecarlo de 1967 entre Chicho Ibáñez Serrador, Pilar Miró y un joven Steven Spielberg. El cortometraje parte de la ceremonia en la que Chicho recibió el premio a mejor guion por “El asfalto”, de “Historias para no dormir”, y convierte aquel encuentro en una comedia cinéfila sobre la vocación, el reconocimiento y el compañerismo en una industria marcada por la competencia.
Entre las obras más reconocidas también destacaron “In memoriam”, “Señuelo” y “Chicken Jazz”, con dos premios cada una. El guion de “In memoriam”, escrito por Teresa Bellón y César F. Calvillo, fue elegido como el mejor de esta edición, mientras que Cristina Soria obtuvo el premio a Mejor Interpretación Femenina por el mismo cortometraje. Por su parte, “Señuelo” logró los reconocimientos a Mejor Dirección Novel para Martha García Ayerbe y Mejores Efectos Visuales para Laura Pedro, y “Chicken Jazz” se impuso en las categorías de Mejor Sonido y Mejor Banda Sonora.
En las categorías por formato, “El fantasma de la quinta” fue distinguido como Mejor Cortometraje de Animación, “Abril, hoy no es invierno” como Mejor Cortometraje Documental y “Baile con la muerte” como Mejor Cortometraje Breve. Además, “La Barbarie”, de México, ganó el premio a Mejor Cortometraje Hispanoamericano; “Los murciélagos han abandonado el campanario” recibió el galardón a Mejor Cortometraje de Escuela; y “Sorda” se alzó con el premio a Mejor Largometraje.
El actor y ventrílocuo Jaime Figueroa repitió como maestro de ceremonias de una gala que contó con la presencia de destacados nombres del cine, la televisión y la cultura como Toni Acosta, Laura Galán, Mabel Lozano, Luisa Gavasa, Carlos Santos, Mariano Venancio, Álex O’Dogherty, Sofía Otero o Luis Larrodera, entre otros. También acudieron representantes del ICAA, la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y la Comunidad de Madrid.
El Premio Fugaz de Honor reconoció este año a Álex de la Iglesia por una trayectoria que comenzó en el cortometraje con “Mirindas asesinas” y que, década tras década, se ha afirmado como una de las aportaciones más personales, populares e imprescindibles al cine español contemporáneo. El reconocimiento subraya la capacidad del cineasta para abrir camino desde el género, la sátira, el humor negro y una mirada radicalmente libre, conectando con el público sin renunciar a una identidad autoral inconfundible.
Samuel Rodríguez, codirector de CortoEspaña, entidad organizadora de los premios, ha declarado: “Cumplir 10 años nos permite mirar atrás y comprobar hasta qué punto el cortometraje español ha cambiado, ha crecido y ha ganado ambición. Los Fugaz nacieron para darle al corto el lugar que merecía dentro de la industria, no como un paso previo ni como una categoría secundaria, sino como una forma de cine con lenguaje propio, riesgo y una enorme capacidad para detectar hacia dónde se mueve nuestro audiovisual. Esta edición vuelve a demostrar que el cortometraje no solo descubre talento, sino que también concentra algunas de las miradas más libres, precisas y necesarias de nuestro cine”.
PALMARÉS COMPLETO – PREMIOS FUGAZ 2026
Mejor Cortometraje
Montecarlo 67
Mejor Dirección
Rubén Guindo Nova, por Montecarlo 67
Mejor Dirección Novel
Martha García Ayerbe, por Señuelo
Mejor Guion
Teresa Bellón y César F. Calvillo, por In memoriam
Mejor Dirección de Producción
Alejandro Viyuela y Samantha Martín, por Montecarlo 67
Mejor Dirección de Fotografía
Miguel Ezequiel, por Montecarlo 67
Mejor Montaje
Guillermo de Oliveira, por Cara de cona
Mejor Dirección de Arte
Gonzalo Muratel, por Montecarlo 67
Mejores Efectos Visuales
Laura Pedro, por Señuelo
Mejor Vestuario
María Gil de Bustamante, por Montecarlo 67
Mejor Maquillaje y Peluquería
Marta Cuadrado, por Montecarlo 67
Mejor Sonido
Pablo Castillo, por Chicken Jazz
Mejor Banda Sonora
Alberto Torres, por Chicken Jazz
Mejor Interpretación Masculina
Carlos Santos, por Montecarlo 67
Mejor Interpretación Femenina
Cristina Soria, por In memoriam
Mejor Cortometraje de Animación
El fantasma de la quinta
Mejor Cortometraje Documental
Abril, hoy no es invierno
Mejor Cortometraje Breve
Baile con la muerte
Mejor Cortometraje Hispanoamericano
La Barbarie (México)
Mejor Cortometraje de Escuela
Mejor Largometraje Sorda
Los murciélagos han abandonado el campanario