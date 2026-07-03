El Teatro de la Zarzuela mantiene la confianza y fidelidad del público con más de 4.000 abonados

viernes 03 de julio de 2026 , 08:15h

La campaña de renovación y venta de nuevos abonos del Teatro de la Zarzuela para la temporada 2026/2027 ha concluido con un balance muy positivo, alcanzando un total de 4.063 localidades abonadas. La venta libre de entradas para todos los espectáculos comenzará el próximo lunes 6 de julio.

La campaña se ha desarrollado en dos fases: entre el 27 de mayo y el 16 de junio (renovaciones) y del 17 al 30 de junio (nuevas compras).

Del total de abonos, 3.054 corresponden a renovaciones, mientras que 1.009 localidades han sido adquiridas por nuevos abonados. Estos datos reflejan tanto la fidelidad del público habitual como la incorporación de nuevos espectadores al proyecto artístico del teatro.

Zarzuela, los abonos más demandados

Los abonos del Teatro de la Zarzuela permiten asistir a una selección de los principales espectáculos de la temporada:

El Abono Zarzuela da acceso a cinco producciones

da acceso a cinco producciones El Abono Zarzuela + Danza incluye siete espectáculos

incluye siete espectáculos Los abonos específicos de Danza y Conciertos se componen, en esta temporada, de cuatro funciones cada uno

y se componen, en esta temporada, de cuatro funciones cada uno A estos hay que añadir el abono del Ciclo de Lied y el Abono Ambigú

Los abonados disfrutan de un 25 % de descuento sobre el precio de las localidades en venta libre, conservan la misma butaca en cada función y en futuras renovaciones, pueden realizar dos cambios de fecha y cuentan con ventajas adicionales, como descuentos en otros espacios del INAEM y el envío de información exclusiva de cada producción.

Entre las distintas modalidades ofertadas, los abonos dedicados exclusivamente a la programación de zarzuela continúan siendo los más demandados, con un total de 2.613 localidades distribuidas entre las diferentes zonas del teatro.

Los abonos combinados de zarzuela + danza han registrado 908 localidades, consolidando el interés del público por una programación diversa. Mientras que los abonos específicos de danza alcanzan las 280 localidades y los de conciertos suman 222.

Un público muy fiel

La excelente respuesta del público vuelve a poner de manifiesto el elevado grado de fidelidad de los espectadores del Teatro de la Zarzuela: más de tres de cada cuatro abonos de la temporada 2026/2027 corresponden a renovaciones, con 3.054 localidades renovadas, una cifra que confirma la consolidación de una comunidad de abonados que mantiene su compromiso con la programación del teatro año tras año. A ellos se suman 1.009 nuevos abonados, reflejo del creciente interés que despierta una temporada que combina grandes títulos del repertorio, nuevas producciones y una programación abierta a la danza, los conciertos y otras propuestas musicales.

El Teatro de la Zarzuela agradece la confianza depositada por sus abonados, tanto quienes renuevan su compromiso temporada tras temporada como quienes se incorporan por primera vez, y afronta con ilusión una nueva temporada que volverá a situar al teatro como uno de los principales referentes de la lírica en nuestro país.