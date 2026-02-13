ARTIFEX SUI, el nuevo trabajo discográfico de Pilar Jurado

viernes 13 de febrero de 2026 , 08:45h

CON “ARTIFEX SUI”, LA COMPOSITORA, SOPRANO Y DIRECTORA, CELEBRA SUS 30 AÑOS DE CREACIÓN PARA ORQUESTA SINFÓNICA.

ARTIFEX SUI es el nuevo trabajo discográfico de Pilar Jurado, concebido como una celebración de treinta años de creación para orquesta sinfónica y como afirmación de una trayectoria artística única en el panorama musical contemporáneo.

El título del proyecto —Artifex sui, “artífice de sí misma”— define la esencia de una creadora integral que ha desarrollado simultáneamente su labor como compositora, directora de orquesta y soprano, en un recorrido poco habitual dentro del mundo de la música. Desde sus inicios, Pilar Jurado fue instada a elegir una sola de sus facetas; su decisión consciente fue ejercerlas todas, construyendo un lenguaje propio desde la libertad y la coherencia artística.

El álbum reúne la grabación de cuatro grandes obras sinfónicas que configuran un retrato artístico y vital:

Tres Cantos Sefardíes (2010)

Hard-Core (2014)

Tres Arias en Blanco (2015)

Sinfonía Cibeles (2025)

Uno de los ejes centrales del disco es la primera grabación discográfica de Tres Arias en Blanco, tríptico extraído de la ópera La página en blanco, estrenada el 11 de febrero de 2011 en el Teatro Real de Madrid, con la que Pilar Jurado se convirtió en la primera mujer compositora en estrenar una ópera en este coliseo. En aquel hito histórico, la autora firmó música y libreto, e interpretó además uno de los papeles protagonistas durante las ocho funciones representadas. En ARTIFEX SUI, estas arias se transforman en obra de concierto, resignificadas desde la madurez artística y la experiencia sinfónica.

El proyecto marca también un momento decisivo en la carrera de la compositora: es la primera vez que Pilar Jurado dirige su propia obra en una grabación discográfica, al frente de la Orquesta Sinfónica Cibeles, y además interpreta como soprano dos de las obras que ella misma dirige, fijando en registro sonoro su pensamiento musical sin intermediarios.

ARTIFEX SUI no es solo un disco conmemorativo, sino un documento artístico de valor histórico, que reivindica la autoría integral, el papel de la mujer en la creación musical contemporánea y la música como espacio de pensamiento, emoción y compromiso cultural.

ARTIFEX SUI se completa con un libro en el que Pilar Jurado reflexiona sobre cómo se ha construido a sí misma a lo largo de su vida y su carrera profesional, y ofrece una mirada crítica y consciente sobre la transformación que la inteligencia artificial generativa está provocando en un sector históricamente vinculado a la idea de creación como acto exclusivamente humano.

ARTIFEX SUI se plantea como un proyecto artístico expandido que, además del registro sonoro, incorpora un libro de reflexión sobre la construcción de la identidad creadora y la transformación de la creación musical en la era de la inteligencia artificial generativa.

SOBRE PILAR JURADO

Biografía breve

Pilar Jurado es una de las figuras más singulares de la música contemporánea española. Compositora, soprano y directora de orquesta, ha desarrollado una trayectoria excepcional integrando estas tres facetas en un único pensamiento artístico. En 2011 hizo historia al convertirse en la primera mujer compositora en estrenar una ópera propia en el Teatro Real (La página en blanco), de la que fue además autora del libreto e intérprete protagonista.

Su obra, que abarca más de tres décadas de creación y supera las 150 composiciones estrenadas, ha sido interpretada por orquestas como la London Symphony Orchestra, la Filarmónica de Helsinki, la Orquesta Nacional de España o la Orquesta Sinfónica Nacional de México, entre otras destacadas formaciones europeas y americanas. Como soprano, ha interpretado grandes títulos del repertorio operístico y se ha consolidado como intérprete de referencia de la música contemporánea, actuando junto a orquestas como la Orquesta Nacional de España, la Orquesta Sinfónica de Barcelona y Nacional de Cataluña, la Orchestra della RAI, Orquesta de la Suisse Romande, la Orchestre Philharmonique de Strasbourg o la Royal Concertgebouw Orchestra, entre muchas otras.

Reconocida por su independencia creativa y su rigor artístico, Pilar Jurado compagina su labor como creadora e intérprete con una intensa actividad cultural e institucional. Ha sido Presidenta de SGAE, miembro de la Comisión Permanente y del Consejo de Administración de AIE, colaboradora de la comisión JURI del Parlamento Europeo, miembro de la Comisión de Música del Ministerio de Cultura de España, de la Junta Directiva de la Academia de las Artes Escénicas y Presidenta de la Academia Europea del Arte Vocal.

Ha recibido numerosos reconocimientos nacionales e internacionales, y la revista Forbes la ha situado entre las 20 mujeres más influyentes de España.