Manual Para Perderse Queriendo
miércoles 06 de agosto de 2025, 08:56h

UN VIAJE SONORO HACIA LA LIBERTAD INTERIOR DE RIKI RIVERA

Un EP íntimo y orgánico que invita a escapar de la rutina a través de cinco paisajes sonoros inspirados en playas icónicas

El reconocido cantautor gaditano Riki Rivera regresa con un trabajo que redefine la conexión entre música y emociones: “Manual Para Perderse Queriendo”.

Este EP es más que un conjunto de canciones; es una guía para quien busca detenerse, respirar y reencontrarse consigo mismo.

“Este manual es una pieza fundamental en cualquier viaje que tenga como objetivo escapar de la rutina. Viene a recordarnos que, si no existe una paz interior forjada en el verso, la palabra y la honestidad, será difícil encontrarnos”, afirma el propio artista.

Un concepto sonoro puro y honesto

El EP propone una producción orgánica, donde las guitarras y la ausencia de procesamientos artificiales en la voz crean una sensación de cercanía y vitalidad. Cada tema está concebido como una experiencia sensorial que invita a la introspección, evocando los paisajes naturales y la calma de la costa gaditana.

Una voz imprescindible de la canción de autor actual

Considerado uno de los cantautores más prolíficos de la última década, Riki Rivera combina poesía, música y sensibilidad artística en un ejercicio sonoro que realza su identidad como artista polifacético. Este EP refuerza su posición en la escena del flamenco/pop contemporáneo, aportando un aire renovado y emocionalmente profundo.

