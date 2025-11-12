Maldita Nerea y Melendi reinventan El Secreto de las Tortugas en una colaboración inédita

miércoles 12 de noviembre de 2025 , 08:00h

El Secreto De Las Tortugas (MN&M Edition) une dos voces clave del pop en español para reafirmar un mensaje que sigue plenamente vigente.

Maldita Nerea y Melendi se unen por primera vez para dar nueva vida a un himno generacional. El Secreto De Las Tortugas (MN&M Edition) no mira al pasado, sino al presente: una producción con alma, que une dos voces clave del pop en español para reafirmar un mensaje que sigue plenamente vigente —avanzar sin ruido, sostener los sueños con paciencia y resistir sin perder la fe.

Toda una filosofía de vida envuelta en esta luminosa y enérgica canción.

El lanzamiento llega en uno de los momentos más inspiradores para la banda murciana. Tras el éxito de su último álbum, “Manual para seres maravillosos”, Maldita Nerea continúa consolidándose como una de las grandes referencias del pop español. Con varios números uno en su trayectoria, más de 400 millones de reproducciones en sus canciones más destacados y más de 1.000.000 de oyentes mensuales en Spotify, el grupo sigue escribiendo nuevas páginas en su historia musical.

Su reciente gira ha llenado salas y festivales de toda España, con un sold out histórico en el WiZink Center de Madrid en 2024, reafirmando su impacto en la escena musical. Ahora, Maldita Nerea anuncia las primeras fechas de su tour 2025-2026, que incluirá citas muy esperadas como el Movistar Arena de Madrid el 16 de diciembre de 2025 y el Sant Jordi Club de Barcelona el 28 de febrero de 2026, entre muchas otras.

Con más de tres lustros de trayectoria, Maldita Nerea se ha consolidado como uno de los grupos de pop más queridos del panorama musical en España y Latinoamérica. Sus canciones, auténticos himnos generacionales como El secreto de las tortugas, Cosas que suenan a… o Perdona si te llamo amor, han acompañado a miles de personas, marcando recuerdos y emociones a lo largo de estos 15 años.



La gira 15 años y un secreto no solo repasa los grandes éxitos de la banda, sino que también invita a descubrir nuevas historias y momentos inéditos que Maldita Nerea compartirá con su público. Una propuesta que combina emoción, energía y cercanía, fiel al estilo que ha hecho del grupo un referente.