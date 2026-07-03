Thompson Sevilla abrirá un nuevo capítulo en la hotelería de lujo de la ciudad

viernes 03 de julio de 2026 , 09:15h

La cadena hotelera neoyorkina Thompson aterriza en Andalucía con un hotel de 101 habitaciones en pleno centro de Sevilla con rooftop, piscina y una propuesta gastronómica de raíz local junto a Grupo Manolo Mayo.

Sevilla se prepara para recibir uno de los openings hoteleros más esperados del año, Thompson Sevilla, que abrirá sus puertas a finales de este año en la Plaza de la Concordia. Será en el emblemático edificio de La Gavidia donde abrirá sus puertas el primer hotel del grupo neoyorquino en Andalucía, y llegará con una propuesta que combina diseño, cultura, gastronomía y una forma contemporánea de vivir la ciudad, sin perder de vista la tradición, la historia y el carácter propio de Sevilla.

Concebido como un punto de encuentro para viajeros y locales, Thompson Sevilla llegará con una mirada lifestyle y sofisticada, pensada para integrarse en la vida cultural y social de la ciudad. El hotel contará con 101 habitaciones, rooftop con piscina, gimnasio en la azotea, espacios para eventos y una propuesta gastronómica de raíz sevillana de la mano de Grupo Manolo Mayo.

“Sevilla es una de esas ciudades que te deja una impresión duradera. Tiene una mezcla increíble de historia, cultura, creatividad y energía, y ese es exactamente el tipo de destino al que pertenece Thompson”, afirmó Amar Lalvani, Presidente y Director Creativo de The Lifestyle Group, Hyatt. “Para nosotros, el objetivo nunca fue traer una plantilla de Thompson a Sevilla, sino crear un hotel que solo pudiera existir en Sevilla. Desde la restauración de La Gavidia hasta las colaboraciones y experiencias locales, este hotel está profundamente arraigado en el espíritu de la ciudad, al tiempo que ofrece el ambiente sofisticado y social que define a Thompson.”

Un hotel en La Gavidia

La apertura de Thompson Sevilla supone una nueva etapa para La Gavidia, edificio relevante dentro del patrimonio moderno de la ciudad, obra del arquitecto Ramón Montserrat Ballesté, señalado por su valor arquitectónico y por su vínculo con el Movimiento Moderno en Sevilla. Su transformación en hotel permitirá reactivar un edificio clave del centro histórico, respetando su carácter y reinterpretándolo desde una mirada actual y conectada con el entorno. El proyecto ha sido desarrollado por el estudio Proyecto Singular.

101 habitaciones y gimnasio

Thompson Sevilla contará con 101 habitaciones, distribuidas en 79 habitaciones standard y 22 suites. Su diseño combinará materiales cálidos, texturas naturales, acabados artesanales y guiños sutiles a la identidad andaluza. Entre sus categorías habrá habitaciones con vistas a la ciudad, opciones deluxe, suites con terraza y la joya de la corona, la Thompson Suite, una suite con terraza concebida como una de las estancias más especiales del hotel.

Las habitaciones y suites han sido diseñadas para ofrecer una experiencia residencial y cómoda, donde el diseño contemporáneo convive con detalles locales refinados. Un punto de encuentro desde una mirada sofisticada sin perder la esencia y la energía de la ciudad de Sevilla. La experiencia para huéspedes se completará con un gimnasio ubicado en la azotea, concebido como un espacio de bienestar en altura desde el que disfrutar de una nueva perspectiva de la ciudad.

Gastronomía con acento sevillano

La gastronomía será uno de los grandes ejes de Thompson Sevilla. El hotel contará con una propuesta de raíz local de la mano del Grupo Manolo Mayo, uno de los nombres más reconocidos de la restauración sevillana, vinculado a la cocina tradicional andaluza de kilómetro cero, el producto de calidad y una forma honesta y cercana de entender la gastronomía.

El actual Restaurante Mayo Sevilla cerrará su ubicación vigente para iniciar una nueva etapa dentro del hotel bajo el nombre Casa Mayo, trasladando al universo Thompson la esencia de una casa gastronómica clásica, reconocible y profundamente conectada con el imaginario culinario de Sevilla y de Andalucía. El proyecto de interiorismo ha sido obra del arquitecto Pablo Baruc, dando lugar a un espacio cálido y contemporáneo donde el producto es el protagonista.

“Unirnos a Thompson Seville marca un nuevo y emocionante capítulo para nosotros”, afirmó Miguel Ángel Álvarez, Gerente de Casa Mayo. “Casa Mayo llevará adelante las tradiciones, los sabores y la hospitalidad que han definido nuestros restaurantes durante años, al tiempo que los acerca a un nuevo público en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Estamos orgullosos de formar parte de un proyecto tan profundamente conectado con Sevilla y esperamos dar la bienvenida tanto a residentes como a visitantes cuando el hotel abra sus puertas.”

La propuesta gastronómica se completará con espacios pensados para acompañar distintos momentos del día. En planta baja, el Lobby Bar funcionará como un salón social abierto a huéspedes, viajeros y público local, con una propuesta flexible que irá del café de la mañana al aperitivo de mediodía y los cócteles de noche. Con propuestas tan especiales como “Sherry Hour”, una actividad diaria que tendrá lugar sobre las 6 de la tarde pensada como un momento de encuentro alrededor del vino de Jerez con aperitivo y música.

En la azotea se ubicará el Rooftop Pool Deck & Bar, un espacio con piscina y zona lounge que ofrece una propuesta ligera pensada para disfrutar del día y del atardecer. Su carta combinará bebidas refrescantes, spritzes, vinos frescos, pequeños bocados y guiños andaluces, con una energía más relajada durante el día y más social al caer la tarde.

Espacios para eventos

Thompson Sevilla contará también con 240 m² de espacios para eventos y reuniones en la planta baja, diseñados para adaptarse a distintos formatos, desde encuentros corporativos y presentaciones hasta celebraciones sociales o bodas. La propuesta incluirá cuatro salas independientes, con opción de conexión entre ellas, equipamiento audiovisual integrado y un patio interior adicional, lo que permitirá plantear montajes flexibles y experiencias a medida en pleno centro de Sevilla.

Con esta apertura, Thompson Sevilla propone una nueva forma de entender la hospitalidad en la ciudad: más abierta, más social y más conectada con la cultura local. Un hotel donde el diseño, la gastronomía y la vida urbana se cruzan para crear una nueva dirección imprescindible en Andalucía.