La Casa de las Artes Meliá Collection estrena club de lectura

miércoles 11 de marzo de 2026 , 08:00h

La literatura y la ciudad de Madrid se dan cita en Casa de las Artes Meliá Collection por el lanzamiento del nuevo Club de Lectura, una iniciativa que amplía el Programa Cultural del hotel y refuerza su compromiso con el arte y el pensamiento contemporáneo. En un momento en que la lectura se consolida y los encuentros en torno a ella se convierten en actos que generan comunidad, Casa de las Artes Meliá Collection integra ahora esta pasión por los libros, ofreciendo al público un foro para el disfrute literario.

“Leyendo Madrid”, el Club de Lectura de Juan Carlos Ahijón, autor de “Bajo el cielo de Madrid”, es desde ahora el club oficial del hotel. Su enfoque, profundamente vinculado a la capital, recorre sus calles, su memoria y sus historias cotidianas, convirtiendo la ciudad en protagonista literaria y emocional a través de los libros y autores presentes durante este cliclo. Con esta propuesta, Ahijón invitará a los participantes a descubrir Madrid a través de distintas voces y miradas literarias.

El Club celebrará encuentros mensuales pensados para disfrutar de la lectura y convertir cada sesión en un espacio de diálogo, reflexión y descubrimiento compartido. Los encuentros tendrán lugar en la biblioteca de Casa de las Artes Meliá Collection, un espacio diseñado con mimo: con espacios que invitan a la comodidad, estanterías cuidadosamente seleccionadas y un ambiente cálido y sereno que hace de cada sesión un momento único. En este entorno sofisticado, los asistentes podrán intercambiar impresiones, reflexionar y disfrutar de esta experiencia compartida en torno a los libros.

Las plazas se pueden reservar aquí para formar parte de esta experiencia literaria.

Como primera invitada del ciclo, el club contará con la periodista Lauren Izquierdo, autora de Madrid tiene los ojos verdes, una comedia romántica con tintes millennial dirigida a lectoras de la Generación Z. Nacida en 1999, Lauren está especializada en contenidos de moda, belleza y estilo de vida, y colabora habitualmente con grandes cabeceras como Mujer Hoy, InStyle y Women's Health.

Casa de las Artes, el hogar de la inspiración en el barrio más cultural de la capital

Ubicado en el histórico Barrio de las Letras, Casa de las Artes Meliá Collection es mucho más que un hotel: es un homenaje contemporáneo a las bellas artes y a la hospitalidad entendida como forma de expresión. Concebido como punto de encuentro entre el esplendor cultural del Siglo de Oro español y las nuevas voces creativas del presente, convierte cada estancia, cada propuesta gastronómica y cada evento en una manifestación artística.

Con la incorporación del Club de Lectura a su agenda cultural de 2025, Casa de las Artes reafirma su vocación de convertirse en un referente para madrileños y visitantes que buscan experiencias culturales auténticas, elegantes y profundamente inspiradoras.