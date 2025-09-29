World Aviation Group gestionará el helipuerto de La Cartuja

lunes 29 de septiembre de 2025 , 08:30h

World Aviation Group, compañía líder en el sector aeronáutico, ha asumido oficialmente la gestión del Helipuerto de La Cartuja en Sevilla, tras adjudicarse su explotación por un periodo de cinco años, prorrogable otros cinco más. Esta operación consolida la presencia de la compañía en Andalucía —donde ya cuenta con una base en Málaga— y marca un paso decisivo en su estrategia de expansión en la península.

El Helipuerto de La Cartuja, inaugurado con motivo de la Expo '92, ha sido escenario de hitos relevantes en la aviación andaluza, especialmente como base de operaciones institucionales y sanitarias. Bajo la dirección de World Aviation Group, el enclave inicia ahora una nueva etapa de modernización y diversificación de servicios.

La compañía tiene previsto ampliar sus usos actuales para acoger vuelos turísticos, desplazamientos corporativos y soluciones de transporte aéreo adaptadas a empresas e instituciones. La ubicación estratégica del helipuerto, en plena Isla de la Cartuja y junto a sedes gubernamentales, centros de innovación y espacios empresariales, lo posiciona como un nodo clave para la actividad económica y social de la región.

Asimismo, World Aviation Group implantará en Sevilla un nuevo centro de formación aeronáutica, en respuesta a la creciente demanda de profesionales cualificados en el sector. Esta iniciativa refuerza su compromiso con la capacitación técnica y el desarrollo de talento y se suma a los centros que la compañía ya opera en Madrid, Málaga o Beja (Portugal).

En paralelo, la compañía trabajará para ampliar la conectividad aérea de Sevilla con enclaves estratégicos del entorno mediterráneo, con el fin de consolidar a Andalucía como un hub logístico y de movilidad avanzada en el sur de Europa.

“Nuestra llegada al Helipuerto de La Cartuja simboliza la apuesta de World Aviation Group por Andalucía como territorio clave para el futuro de la aviación. Ǫueremos convertir este espacio en un motor de conectividad, innovación y talento, al servicio tanto de la economía regional como de la proyección internacional de Sevilla”, afirma Manuel Cano, director del Helipuerto de La Cartuja.

Con esta adjudicación, World Aviation Group refuerza su posicionamiento como empresa líder en servicios aeronáuticos integrales, con una oferta que abarca desde operaciones aéreas y formación hasta proyectos de movilidad avanzada, contribuyendo al desarrollo económico y a la proyección internacional de las ciudades en las que opera

El Helipuerto de La Cartuja, un nodo estratégico en el corazón de Sevilla

Construido en 1988, el Helipuerto de La Cartuja se ubica en el antiguo recinto de la Expo’92, a pocos minutos del centro de la ciudad. Su localización privilegiada, a 10 minutos de la estación de AVE de Santa Justa y 15 minutos del Aeropuerto de Sevilla, permite generar una intermodalidad inédita hasta ahora en la capital andaluza, conectando por primera vez de manera eficiente los principales nodos de transporte.

Se trata de uno de los mayores helipuertos civiles de España, con capacidad operativa para hasta 5 helicópteros en plataformas y una superficie de 1,5 hectáreas que lo sitúa a la vanguardia de estas infraestructuras. Tras años de uso limitado, la gestión del helipuerto se abre por primera vez al exterior de la mano de World Aviation Group, con el objetivo de devolverle su esplendor original y consolidarlo como una instalación estratégica para la movilidad urbana y regional. La propuesta también busca optimizar sus capacidades para posicionarse como un referente en ámbitos como la formación aeronáutica, los desplazamientos y la oferta turística de la región.