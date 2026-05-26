Thompson Hotels desembarcará en Sevilla este año con un nuevo hotel lifestyle de lujo

martes 26 de mayo de 2026 , 09:30h

Sevilla sumará este año una de las aperturas hoteleras más esperadas de los próximos años con la llegada de Thompson Hotels a la capital andaluza. La firma, integrada en el grupo Hyatt Hotels Corporation, abrirá su primer establecimiento en la ciudad en la Plaza de la Concordia, una ubicación estratégica en pleno centro histórico y comercial sevillano.

El futuro Thompson Sevilla estará concebido como un hotel lifestyle de lujo, una categoría que combina diseño contemporáneo, experiencias personalizadas y una conexión más auténtica con el destino. El proyecto contará con 101 habitaciones y busca responder a un nuevo perfil de viajero que prioriza la experiencia, la estética y la integración con la vida local.

La apertura supondrá además la entrada de una de las marcas internacionales más reconocidas del segmento lifestyle premium en Andalucía, reforzando el posicionamiento de Sevilla como uno de los destinos urbanos con mayor proyección turística y hotelera del sur de Europa.

El hotel incorporará diferentes espacios orientados tanto a huéspedes como al público local. Entre las instalaciones ya anunciadas destacan un restaurante, rooftop bar, piscina en la azotea, gimnasio y zonas destinadas a reuniones, eventos y coworking, en línea con las nuevas tendencias de hospitalidad híbrida y socialización urbana.

La propuesta de Thompson Hotels se caracteriza por integrar el diseño, la gastronomía, la cultura y la vida social de cada ciudad en la experiencia del huésped. En este sentido, Thompson Sevilla aspira a convertirse en un nuevo punto de encuentro dentro de la escena sevillana, conectando visitantes y residentes en un entorno sofisticado, contemporáneo y con identidad propia.

La llegada de nuevas marcas internacionales de lujo confirma el momento de transformación que vive actualmente Sevilla, donde el crecimiento del turismo premium y experiencial está impulsando importantes inversiones hoteleras y proyectos de reposicionamiento urbano.