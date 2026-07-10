Thompson Sevilla abrirá sus puertas a finales de 2026 en el edificio de La Gavidia

viernes 10 de julio de 2026 , 12:52h

Sevilla se prepara para recibir una de las aperturas hoteleras más esperadas del año: Thompson Sevilla, cuya inauguración está prevista para finales de 2026 en la Plaza de la Concordia, en pleno centro histórico de la ciudad. Ubicado en el emblemático edificio de La Gavidia, el hotel marcará la llegada de la marca a Andalucía y reforzará la creciente presencia de Thompson Hotels en España tras la exitosa apertura de Thompson Madrid.

Ubicado en uno de los enclaves arquitectónicos más reconocibles de Sevilla, Thompson Sevilla combinará diseño, cultura, gastronomía y una experiencia hotelera contemporánea, rindiendo homenaje a la historia, las tradiciones y el carácter inconfundible de la ciudad.

Concebido como un punto de encuentro tanto para viajeros como para la comunidad local, Thompson Sevilla se inspira en la energía creativa, la tradición gastronómica y la cultura social sevillana. El hotel contará con 101 habitaciones y suites, piscina en la azotea, gimnasio, espacios para eventos y una propuesta gastronómica arraigada en la tradición sevillana, liderada por Grupo Manolo Mayo.

“Sevilla es una de esas ciudades que deja huella. Cuenta con una combinación extraordinaria de historia, cultura, creatividad y energía, precisamente el tipo de destino en el que Thompson encaja de forma natural”, afirma Amar Lalvani, presidente y director creativo de The Lifestyle Group, Hyatt. “Para nosotros, el objetivo nunca fue trasladar un modelo predefinido de Thompson a Sevilla, sino crear un hotel que solo pudiera existir en esta ciudad. Desde la restauración de La Gavidia hasta las alianzas y experiencias locales, este hotel está profundamente conectado con el espíritu de Sevilla, al tiempo que ofrece la atmósfera sofisticada y social que define a Thompson”.

Un hotel en La Gavidia

La apertura de Thompson Sevilla marcará el inicio de una nueva etapa para La Gavidia, uno de los ejemplos más reconocibles de la arquitectura moderna de la ciudad. Diseñado originalmente por Ramón Montserrat Ballesté y estrechamente vinculado al Movimiento Moderno sevillano, este emblemático edificio está siendo cuidadosamente transformado por el estudio de diseño Proyecto Singular en un hotel que preserva su carácter arquitectónico, al tiempo que aporta una nueva energía al centro histórico.

101 habitaciones y suites

Las 101 habitaciones y suites de Thompson Sevilla combinan materiales cálidos, texturas naturales, acabados artesanales y sutiles referencias a la identidad andaluza, creando espacios contemporáneos y profundamente conectados con su entorno. La oferta de alojamientos incluirá desde habitaciones con vistas a la ciudad y suites con terraza hasta la Thompson Suite, un amplio refugio con terraza privada y vistas panorámicas de Sevilla.

Las habitaciones y suites han sido diseñadas para ofrecer una atmósfera residencial en la que el diseño contemporáneo se combina con detalles locales cuidadosamente seleccionados, creando un refugio sofisticado que captura la energía y la esencia de Sevilla.

La experiencia del huésped se completará con un gimnasio en la azotea con vistas a la ciudad, que ofrecerá una perspectiva única del perfil urbano de Sevilla.

Gastronomía con alma sevillana

La gastronomía será uno de los elementos diferenciales de Thompson Sevilla. El hotel contará con un concepto gastronómico desarrollado junto a Grupo Manolo Mayo, uno de los grupos de restauración más emblemáticos de Sevilla, conocido por su apuesta por la cocina andaluza, los productos de temporada y el profundo respeto por las tradiciones culinarias locales.

El aclamado restaurante sevillano Mayo Sevilla cerrará su ubicación actual para iniciar una nueva etapa dentro del hotel bajo el nombre de Casa Mayo, trasladando a Thompson Sevilla el espíritu de una casa gastronómica clásica, profundamente conectada con la identidad culinaria de Sevilla y Andalucía. El interiorismo, diseñado por el arquitecto Pablo Baruc, dará lugar a un espacio cálido y contemporáneo, en el que el producto y la artesanía serán los grandes protagonistas.

“Sumarnos a Thompson Sevilla supone el inicio de una etapa muy ilusionante para nosotros”, afirma Miguel Ángel Álvarez, responsable de Grupo Manolo Mayo. “Casa Mayo dará continuidad a las tradiciones, sabores y hospitalidad que han definido nuestros restaurantes durante años, acercándolos a nuevos públicos en uno de los edificios más emblemáticos de la ciudad. Estamos orgullosos de formar parte de un proyecto tan profundamente conectado con Sevilla y deseando dar la bienvenida tanto a sevillanos como a visitantes cuando el hotel abra sus puertas”.

La oferta gastronómica y de coctelería se desplegará en distintos espacios del hotel. En la planta baja, el Lobby Bar funcionará como punto de encuentro durante todo el día para huéspedes, viajeros y locales, con una propuesta que irá desde el café de la mañana hasta los aperitivos de mediodía y los cócteles al caer la tarde. Una de sus experiencias distintivas será la “Sherry Hour” diaria, en torno a las 18:00 h, un encuentro en torno a los vinos de Jerez, pequeños bocados y música.

En la azotea, el Rooftop Pool Deck & Bar contará con piscina, zona lounge y una carta ligera pensada para disfrutar durante el día y en los encuentros al atardecer. La propuesta incluirá bebidas refrescantes, spritzes, una selección de vinos frescos, pequeños bocados e influencias andaluzas, con un ambiente relajado durante el día que irá evolucionando hacia una experiencia más social a medida que avance la tarde.

Espacios para eventos

Thompson Sevilla contará también con 240 m² de espacios para eventos y reuniones en la planta baja, diseñados para acoger distintos formatos, desde reuniones corporativas y presentaciones hasta celebraciones sociales y bodas. El área incluirá cuatro salas independientes con posibilidad de conexión entre ellas, equipamiento audiovisual integrado y un patio interior adicional, lo que permitirá configuraciones flexibles en pleno corazón de Sevilla.

Con su apertura prevista para finales de 2026, Thompson Sevilla reunirá arquitectura, gastronomía, diseño y cultura local en uno de los edificios más significativos de la ciudad, creando un nuevo punto de encuentro en pleno corazón de Sevilla.