Recirquel Cirque Danse llega a Contemporánea Condeduque con Paradisum

Los días 20 y 21 diciembre

Contemporánea Condeduque acoge los próximos días 20 y 21 de diciembre el estreno absoluto del espectáculo de danza circense Paradisum, de Recirquel Cirque Danse, en colaboración con el festival Abrapalabra.

En este espectáculo, donde el lenguaje verbal desaparece, el cuerpo se convierte en el único medio de comunicación. El movimiento pasa a ser el lenguaje común de todas las criaturas que emergen de las ruinas de un mundo destruido. Así, Paradisum ofrece una experiencia visual y sensorial que explora las fuerzas naturales y cambiantes que configuran el tejido de la vida. Desde este marco orgánico, los personajes principales buscan alcanzar el alma del mundo a través de escenas que evocan el nacimiento, la purificación, el despertar y los rituales.

Se trata de una alegoría del fin y del principio, un viaje que transforma la destrucción en esperanza. En este contexto, la quietud da paso al movimiento, la muerte a la luminosidad de la vida y el caos a una nueva armonía. Las criaturas del paraíso renacido se mueven entre lo sagrado y lo terrenal, preguntándose si la humanidad será capaz de preservar su alma sin pecado y encontrar la felicidad en la comunión con el mundo.

Bence Vági y Recirquel

El coreógrafo y director húngaro Bence Vági, referente internacional de la danza circense contemporánea, crea un lenguaje etéreo de movimiento que expresa las inquietudes esenciales de la humanidad: el deseo de empezar de nuevo, la búsqueda de la pureza y la posibilidad de reconciliarse con la naturaleza.

Con la fundación de Recirquel Cirque Danse en 2012, Bence Vági y un grupo de jóvenes acróbatas húngaros emprendieron un viaje que los llevó más allá de todo lo imaginable. En estos años, Vági ha dirigido y coreografiado una producción tras otra, alcanzando el éxito internacional con su singular forma de arte escénico, que redefine la magia del teatro para el nuevo público del mundo contemporáneo. Recirquel se ha convertido así en una de las compañías líderes en el mundo, representando un estilo único de circo combinado con danza y teatro.