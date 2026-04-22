El Tren de Lectura. Fnac e iryo se unen para celebrar Sant Jordi

miércoles 22 de abril de 2026 , 10:00h

En la semana más importante del año para el mundo del libro, Fnac da un paso más en su movimiento ‘Menos Smart’ y, en alianza con el operador de movilidad iryo, presenta el ‘Tren de Lectura’.

Durante el día 23 de abril, el trayecto de alta velocidad entre Madrid y Barcelona se convierte en una invitación directa a desconectar de las pantallas para conectar con las historias, celebrando así la fiesta de Sant Jordi de una manera inédita.

Esta colaboración vestirá los coches 1, 2 y 3 de dos trayectos (1 Madrid – Barcelona y 1 Barcelona – Madrid) con un diseño inspirado en “Menos Smart”, incluyendo reposacabezas y pantallas personalizadas. La iniciativa da vida al espíritu de la campaña y estará activa durante el día de Sant Jordi.

Para hacer la experiencia totalmente inmersiva, todos los pasajeros que viajen en estos tres coches recibirán de regalo un libro. Además, encontrarán flyers con un código QR que les dirigirá a una landing page exclusiva, desde donde podrán descargar de forma gratuita los primeros capítulos de una selección de ejemplares, como “La Asistenta” de Freida McFaden o “Maite” de Fernando Aramburu. Con esta acción, se espera que alrededor de 200 pasajeros disfruten de la experiencia, convirtiendo el tiempo de su trayecto en un momento de calidad y descubrimiento cultural.

Domingo Guillén, director general de Fnac España, afirma: “Con ‘Menos Smart’ invitamos a la sociedad a buscar un equilibrio digital, y qué mejor manera de hacerlo que llevando la lectura allí donde el tiempo se detiene: un viaje en tren. Esta alianza con Iryo nos permite, en una fecha tan especial como Sant Jordi, convertir un simple trayecto en una experiencia cultural. No le pedimos a la gente que deje de usar la tecnología, sino que elija conscientemente cuándo hacerlo, y estamos convencidos de que un buen libro siempre será la mejor de las conexiones”.

Por su parte, Fabrizio Favara, CEO de iryo, destaca que “en iryo entendemos el viaje como algo más que un desplazamiento: es un tiempo valioso que puede y debe convertirse en una experiencia que sume. Con iniciativas como el ‘Tren de Lectura’, queremos poner en valor la cultura como parte del trayecto y ofrecer a nuestros viajeros una forma diferente de disfrutarlo, especialmente en una fecha tan significativa como Sant Jordi”.

El ‘Tren de Lectura Fnac’ hará la ruta Madrid-Barcelona-Madrid en dos trayectos el día de Sant Jordi, acercando la lectura a los viajeros y apostando por hacer del viaje una experiencia más cultural y disfrutable.