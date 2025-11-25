martes 25 de noviembre de 2025 , 09:15h

Hasta el 3 enero, 2026

CRISIS Galería presenta 12 Carnavales, la primera exposición individual de Gala Berger en la nueva sede de Madrid, ubicada en Calle de la Madera 33.

A través de personajes, archivos digitales y textiles, el trabajo de Gala Berger se centra en la representación de sujetos figurativos imaginarios, revelando el poder de las imágenes para construir una identidad reconocible y común. Su obra más reciente, que incluye esta serie, se inspira en los carnavales y las costumbres de las capitales de Sudamérica, con representaciones basadas en iconografías del arte popular. Estas celebraciones ofrecían una oportunidad para transgredir e imaginar nuevos roles sociales, que, además, con sus trajes y canciones, permitieron construir un nosotrxs efímero, otro de los temas recurrentes en su trabajo: cómo se pueden construir alianzas y solidaridades entre diferentes experiencias vitales.

En 12 Carnavales, Gala se centra en archivos e imágenes que evidencian las dinámicas sociales y comunitarias puestas en juego durante estas celebraciones. Muchas de estas actividades fueron prohibidas luego por los gobiernos locales, por considerarlas peligrosas para el orden y las costumbres urbanas. Pero la artista vuelve a retomarlas para hacer hincapié en cómo estas vivencias aún moldean muchas de las problemáticas actuales en torno al espacio y la vida pública. Si bien estas costumbres varían notablemente de un país a otro, esta serie de piezas textiles y en papel busca representar, sobre todo, las ideas compartidas a lo largo de la región. Adoptando el espíritu de los disfraces, textiles, máscaras y la inversión de roles que las performances carnavalescas utilizaron para alimentar visiones disidentes acerca del Estado nación y que, a su vez, reponían la presencia de diversas formas de existir dentro de sus fronteras.

Otra fuente que nutre la serie proviene de la abuela de la artista y de sus recuerdos del Carnaval de Buenos Aires en los años 30 y de sus posteriores repeticiones a través de los movimientos circulares de la memoria en su vejez. Es por ello que estos collages textiles también exploran la superposición de materiales, las impresiones en sublimación digital y las lycras sintéticas y desteñidas en colores oscuros, así como las múltiples capas de sentido de los procesos sociales y de los recuerdos asociados a ellos. Aunque haciendo referencia directa a archivos y fotografías específicos, esta exposición busca regenerar una energía compartida, donde la celebración también pueda ser una posibilidad de transformación, en un cuerpo colectivo que marcha entre la protesta y el desfile.

Gala Berger (Villa Gessell, 1983) es una artista visual, curadora e investigadora argentina que vive entre Lima y Ciudad de México. Su trabajo está profundamente arraigado en América Latina y para ello crea espacios independientes para desarrollar sus proyectos colectivos. Forma parte de la colectiva Retablos por la memoria en Perú (2022 -2024). Es co-fundadora de Casa MA (2018- 2024), una plataforma que se dedica a promover prácticas creativas que surgen de diversas identidades en el territorio de Centroamérica.