CRISIS Galería presenta 12 Carnavales, la primera exposición individual de Gala Berger
CRISIS Galería presenta 12 Carnavales, la primera exposición individual de Gala Berger

martes 25 de noviembre de 2025, 09:15h

Hasta el 3 enero, 2026

CRISIS Galería presenta 12 Carnavales, la primera exposición individual de Gala Berger en la nueva sede de Madrid, ubicada en Calle de la Madera 33.

A través de personajes, archivos digitales y textiles, el trabajo de Gala Berger se centra en la representación de sujetos figurativos imaginarios, revelando el poder de las imágenes para construir una identidad reconocible y común. Su obra más reciente, que incluye esta serie, se inspira en los carnavales y las costumbres de las capitales de Sudamérica, con representaciones basadas en iconografías del arte popular. Estas celebraciones ofrecían una oportunidad para transgredir e imaginar nuevos roles sociales, que, además, con sus trajes y canciones, permitieron construir un nosotrxs efímero, otro de los temas recurrentes en su trabajo: cómo se pueden construir alianzas y solidaridades entre diferentes experiencias vitales.

En 12 Carnavales, Gala se centra en archivos e imágenes que evidencian las dinámicas sociales y comunitarias puestas en juego durante estas celebraciones. Muchas de estas actividades fueron prohibidas luego por los gobiernos locales, por considerarlas peligrosas para el orden y las costumbres urbanas. Pero la artista vuelve a retomarlas para hacer hincapié en cómo estas vivencias aún moldean muchas de las problemáticas actuales en torno al espacio y la vida pública. Si bien estas costumbres varían notablemente de un país a otro, esta serie de piezas textiles y en papel busca representar, sobre todo, las ideas compartidas a lo largo de la región. Adoptando el espíritu de los disfraces, textiles, máscaras y la inversión de roles que las performances carnavalescas utilizaron para alimentar visiones disidentes acerca del Estado nación y que, a su vez, reponían la presencia de diversas formas de existir dentro de sus fronteras.

Otra fuente que nutre la serie proviene de la abuela de la artista y de sus recuerdos del Carnaval de Buenos Aires en los años 30 y de sus posteriores repeticiones a través de los movimientos circulares de la memoria en su vejez. Es por ello que estos collages textiles también exploran la superposición de materiales, las impresiones en sublimación digital y las lycras sintéticas y desteñidas en colores oscuros, así como las múltiples capas de sentido de los procesos sociales y de los recuerdos asociados a ellos. Aunque haciendo referencia directa a archivos y fotografías específicos, esta exposición busca regenerar una energía compartida, donde la celebración también pueda ser una posibilidad de transformación, en un cuerpo colectivo que marcha entre la protesta y el desfile.

Gala Berger (Villa Gessell, 1983) es una artista visual, curadora e investigadora argentina que vive entre Lima y Ciudad de México. Su trabajo está profundamente arraigado en América Latina y para ello crea espacios independientes para desarrollar sus proyectos colectivos. Forma parte de la colectiva Retablos por la memoria en Perú (2022 -2024). Es co-fundadora de Casa MA (2018- 2024), una plataforma que se dedica a promover prácticas creativas que surgen de diversas identidades en el territorio de Centroamérica.

