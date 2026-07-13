El Gran Hotel Taoro impulsa el turismo de lujo en el norte de Tenerife

El verano ya no empieza cuando llegan las vacaciones, sino cuando se elige cómo vivirlas. En ese nuevo paradigma del viaje consciente, el norte de Tenerife se posiciona como uno de los destinos más sugerentes del Atlántico, y el Gran Hotel Taoro emerge como su gran protagonista.

Situado en lo alto del Parque Taoro, en Puerto de la Cruz, este histórico establecimiento —considerado el primer gran hotel de lujo de España— vuelve a abrir sus puertas reinterpretando su legado desde una perspectiva contemporánea. Más que un alojamiento, se presenta como una experiencia sensorial donde el tiempo se dilata, el paisaje lo envuelve todo y el lujo se expresa a través de la calma.

Con vistas privilegiadas al Atlántico, al Teide y al Valle de La Orotava, el hotel invita a un verano distinto: pausado, elegante y profundamente conectado con el entorno natural.

El renacer de un icono histórico

Inaugurado en 1890, el Gran Hotel Taoro fue durante décadas símbolo de sofisticación y destino de la alta sociedad europea. Hoy, renace recuperando esa esencia, pero adaptada a los códigos actuales del viajero: autenticidad, bienestar y experiencias con sentido.

Su arquitectura de inspiración colonial contemporánea convive con jardines de estética versallesca, creando un entorno donde la historia no es un recuerdo, sino una presencia viva que acompaña cada paso del huésped.

Con 199 habitaciones diseñadas para el confort y la contemplación del paisaje, el hotel se integra en su entorno como un mirador privilegiado hacia la naturaleza tinerfeña.

Bienestar con vistas al Atlántico

En el Gran Hotel Taoro, el bienestar no es un servicio añadido, sino el eje central de la experiencia.

El Sandára Wellness Center se concibe como un refugio de desconexión integral, donde los tratamientos personalizados y la alta cosmética —en colaboración con firmas como Anne Semonin— se combinan con espacios abiertos al paisaje. La luz, el aire atlántico y las vistas al entorno volcánico convierten cada ritual en una experiencia sensorial completa.

Las piscinas, suspendidas visualmente entre el océano y el Teide, refuerzan esa sensación de ingravidez y pausa, invitando al viajero a detener el ritmo y habitar el presente.

Una gastronomía que convierte el viaje en experiencia

Uno de los grandes pilares del Gran Hotel Taoro es su propuesta culinaria, que lo sitúa como uno de los destinos gastronómicos más relevantes del norte de Tenerife.

La oferta se articula a través de distintos espacios con identidad propia, firmados por chefs de reconocido prestigio y estrellas Michelin.

OKA, dirigido por Ricardo Sanz, propone una fusión japo-mediterránea donde la tradición nipona dialoga con los sabores españoles y canarios desde una mirada contemporánea.

LAVA, bajo la dirección de Erlantz Gorostiza, ofrece una cocina de autor inspirada en el origen volcánico de la isla, donde el fuego, la materia prima y la técnica se convierten en lenguaje creativo.

AMALUR, también firmado por Gorostiza, propone un recorrido gastronómico que reinterpreta la tradición a través de los cuatro elementos, con una visión emocional y contemporánea.

La experiencia se completa con espacios pensados para cada momento del día:

Atlántico, ideal para desayunos con vistas panorámicas

La Carola, junto a la piscina, con una propuesta ligera y desenfadada

Tagoror Lobby Bar & Lounge, punto de encuentro social para alargar las tardes con cócteles de autor y ambiente relajado

Xplora: descubrir Tenerife desde dentro

El Gran Hotel Taoro no solo propone alojarse en la isla, sino vivirla.

A través de su programa exclusivo Xplora, el hotel diseña experiencias personalizadas que permiten descubrir el norte de Tenerife desde una perspectiva auténtica y sostenible. Actividades guiadas por expertos locales acercan al viajero a la cultura, la naturaleza y la esencia más genuina del destino.

Más que excursiones, se trata de vivencias cuidadosamente diseñadas para conectar con el territorio, sus paisajes y su identidad.

Un destino para eventos, encuentros y experiencias únicas

El hotel completa su propuesta con una potente vertiente MICE, posicionándose como un enclave singular para reuniones, incentivos y congresos.

Su centro de convenciones, junto a espacios versátiles y una oferta gastronómica de alto nivel, convierte cada evento en una experiencia diferenciadora, donde el entorno natural y la excelencia del servicio aportan un valor añadido.

El nuevo lujo del norte de Tenerife

Gran Hotel Taoro se consolida como una de las direcciones imprescindibles del verano en Canarias. No solo por su historia o su arquitectura, sino por su capacidad de reinterpretar el lujo desde una mirada más consciente: menos ostentación, más experiencia; menos velocidad, más profundidad.

En un mundo donde viajar se ha convertido en una búsqueda de sentido, este icono renacido propone algo esencial: volver a disfrutar del tiempo.

Gran Hotel Taoro

Direccion: Ctra. Taoro, Nº2 - 38400. Puerto de la Cruz. Santa Cruz de Tenerife

Teléfono: +34 822 244 444

E-mail: [email protected]

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