El dúo Soundswood cierra el XIX ciclo de la OFM en el Museo Picasso Málaga

lunes 13 de julio de 2026 , 10:00h

Finaliza la decimonovena edición del ciclo de Música de Cámara, el más longevo de entre los organizados por la Orquesta Filarmónica de Málaga (OFM). El Museo Picasso Málaga ha sido el escenario, desde el pasado mes de octubre, de una serie de veladas musicales que han captado el interés del público en cada concierto. El alma de la tradición centroeuropea ha estado en el centro de los repertorios propuestos por cada una de las formaciones que han pasado por el ciclo, que ha prestado también atención al jazz y a la música contemporánea desde distintos enfoques. Entre los autores y compositores no han faltado figuras nacionales y locales, que han contribuido así al disfrute del arte musical en altas cotas.

El dúo Soundswood, formado por Marta Fitzsimmons Carnero (clarinete / clarinete bajo) y Néstor Pamblanco Zanón (percusión), es el encargado de cerrar esta serie de conciertos. Será este martes 14 de julio en el Auditorio Christine Ruiz-Picasso a las 19 horas. El repertorio previsto por Soundswood está formado por compositores contemporáneos vivos: Theresa Martin (1979), Salvador Brotons (1959), Ernesto Aurignac (1982), Áskell Másson (1953) y Leo Brouwer (1939).

Comenzarán con Esmerald Isle, de la estadounidense Theresa Martin. Una pieza compuesta para clarinete y marimba e inspirada en un incendio devastador que tuvo lugar en Peshtigo (Wisconsin), en 1871, que mató a entre 1.200 y 2.400 personas, y terminó con una lluvia milagrosa. La obra se interpretó hace tan solo un par de años en Dublín. Salvador Brotons, compositor que ha aparecido a lo largo de este ciclo en otras citas, vuelve aquí con Fantasía contrastante, pieza estrenada en 2007 en el Auditori de Barcelona. Se trata de un solo movimiento sin interrupción, con diversos cambios de tempo y carácter. El color y el contraste predominan en una composición donde magia y virtuosismo pululan a partes iguales.

Hematoma, del malagueño –y muy curtido en los escenarios internacionales jazzísticos– Ernesto Aurignac es otra de las piezas seleccionadas para la velada, que continúa fusionando distintas tradiciones musicales, en este caso con dos compositores más veteranos con los que Soundswood cerrará la velada. Por un lado, el islandés Áskell Másson, conocido internacionalmente como clarinetista y percusionista desde los años ochenta del siglo XX. La obra elegida es Bois Chantant. Por otro, el cubano Leo Brouwer, que aporta al concierto su destacada obra de música de cámara Paisaje cubano con ritual, de 1987: música de raíces afrocubanas en las que coexisten la estratificación rítmica, tímbrica y melódica y el misticismo y la fuerza del ritual de origen afrocaribeño.