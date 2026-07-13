Los tonos de cabello que arrasan este verano

lunes 13 de julio de 2026 , 10:45h

Si hay algo que define el cambio de temporada, además de renovar el armario, es el deseo inmediato de dar un giro a nuestra melena. El verano invita a refrescar el look, y las tendencias de este año tienen un objetivo muy claro: conseguir ese brillo estratégico que parece imitar el reflejo del sol tras un día de playa. Ya no se llevan los tintes uniformes ni los cambios radicales; las tendencias de este 2026 buscan potenciar la luz natural con acabados que potencian los rasgos del rostro.

Los colores en bloque del pasado desaparecen del mapa. Este verano se lleva la tridimensionalidad y los reflejos discretos que aportan volumen visual. Así lo confirma Ana Martínez, estilista, formadora de peluqueros y Education Manager de Oh My Cut, quién desvela las claves de las tendencias en coloración del momento: “Este verano 2026 la coloración capilar apuesta claramente por un acabado más natural, luminoso y con dimensión. La tendencia se centra en conseguir un cabello que se vea sano, brillante y con movimiento, alejándose de los contrastes marcados y los colores planos”.

Los colores de cabello que triunfan este verano

El menú de coloración para esta temporada viene cargado de matices cálidos y destellos favorecedores que se adaptan al ritmo del verano. Al hablar de los tonos estrella, la experta destaca el regreso de los castaños iluminados y el rubio del momento: “Entre los tonos que más destacan encontramos el glossy honey chestnut y el balayage honey chestnut”, señala. ¿Cuáles son estos tonos? La especialista lo explica en detalle: “Combinan castaños con reflejos dorados y cobrizos. El resultado es un castaño cálido, con mucha riqueza de matices y un efecto muy luminoso”. Asimismo, la formadora añade que “también siguen muy presentes los cobrizos soft, como el copper brown, que aportan un toque de color más sofisticado pero suave, fácil de llevar y muy favorecedor”.

Sin embargo, el auténtico objeto de deseo de la temporada es un rubio cremoso que ya inunda el street style. En palabras de la Education Manager de Oh My Cut: “Hablamos del butter blonde, un rubio cálido, cremoso y luminoso, trabajado de forma más natural desde la raíz, con transiciones suaves y menos contraste. El objetivo es conseguir un efecto sun-kissed muy fresco y actual”.

Cómo elegir el tono perfecto según tu piel y la base de tu cabello

Hay detalles a tener en cuenta antes de aventurarse a un cambio de look. El verdadero secreto para conseguir ese acabado premium o expensive hair que arrasa en los salones de moda está en el asesoramiento y personalización. En este ámbito, Ana Martínez comenta que “los colores se adaptan a la base natural del cabello para conseguir un resultado más favorecedor y con menos mantenimiento”.

Para las bases oscuras y medias, la especialista asegura que “funcionan mejor los tonos como chocolate, caramelo y cobrizos suaves, que aportan luz sin perder profundidad”. Por su parte, para las bases claras, señala que “destacan los tonos dorados, beige y vainilla, que potencian la luminosidad”.

Además, la elección definitiva del tinte no es cuestión de azar, sino que se vincula directamente con el subtono de la piel para iluminar el rostro al instante. La experta de Oh My Cut también explica qué tonos sientan mejor a cada tez:

Piel cálida: “Miel, dorados y butter blonde”.

Piel fría: “Beige frío, cenizas suaves y champagne”.

Piel neutra: “Una mezcla equilibrada de tonos cálidos y fríos”.

Para presumir de un tono impecable bajo el sol, la clave del éxito no solo reside en los pigmentos, sino en la salud de la fibra capilar. Como bien apunta Ana Martínez: Es clave mantener la fibra capilar hidratada y nutrida, sellada con tratamientos profesionales y potenciada con baños de brillo en salón. Así se consigue ese acabado ultra glossy que refleja la luz y realza el color”.

Cuidado capilar y asesoramiento experto: las claves de una melena sana y favorecedora

Como hoja de ruta para este verano 2026, la formadora resume la filosofía que triunfa en peluquerías y salones de belleza: “Las tendencias de verano 2026 se basan en buscar menos artificio y más naturalidad. Colores con dimensión, brillo y movimiento, donde cada look se adapta a la persona para conseguir un resultado personalizado, moderno y muy favorecedor”, concluye la estilista.

Con opciones tan apetecibles en el radar como el butter blonde o el honey chestnut, la temporada estival invita a lucir una melena vibrante, ultraluminosa y con un movimiento envidiable. Lograrlo es tan sencillo como cuidar la fibra capilar y dar con el matiz exacto para cada rostro. Por eso, antes de dar el paso, el verdadero acierto radica en ponerse en manos profesionales. Los expertos de Oh My Cut no solo dominan las claves que definen las tendencias del momento, sino que diseñan de forma personalizada el color idóneo para potenciar tu belleza.