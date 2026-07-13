Canary Wine lleva la identidad vitivinícola de Canarias a Montecarlo

lunes 13 de julio de 2026 , 10:30h

La Denominación de Origen Islas Canarias - Canary Wine ha puesto en valor la presencia de los vinos canarios en la Cena de Gala celebrada el pasado 20 de junio en el histórico Café de París de Montecarlo, con motivo del 150 aniversario de la misión diplomática de Mónaco en España, en la que cinco referencias elaboradas en el Archipiélago permitieron mostrar ante un público internacional la identidad, diversidad y calidad de la viticultura de las Islas.

El acto, organizado por la Embajada de Mónaco en España en colaboración con la Dirección de Asuntos Culturales del Principado de Mónaco, reunió a representantes del Gobierno monegasco, miembros del cuerpo diplomático, autoridades y destacadas personalidades de la vida económica y social del Principado, convirtiéndose en uno de los encuentros más relevantes del programa conmemorativo.

En este marco institucional de primer nivel, cinco referencias elaboradas en distintas denominaciones de origen de Canarias acompañaron el menú diseñado para la ocasión por el restaurante San Sebastián 57, de Santa Cruz de Tenerife, elegido por la embajadora de Mónaco en España, Catherine Fautrier-Rousseau, para representar la gastronomía española en la cena oficial.

La propuesta gastronómica fue asumida por el chef Alberto González Margallo, acompañado por su equipo y por el copropietario del restaurante, Francisco Doblas González de Aledo, quien coordinó el proyecto. El menú fue elaborado junto al equipo del Café de París, dirigido por el chef ejecutivo Víctor Marion, en un ejercicio de colaboración entre profesionales canarios y monegascos que permitió situar el producto de las Islas en uno de los escenarios gastronómicos y sociales más emblemáticos de Europa.

Uno de los grandes ejes de la velada fue la presencia de los vinos canarios, que actuaron como embajadores del territorio. Las referencias seleccionadas fueron Viñátigo Ensamblaje Blanco, de Bodegas Viñátigo, en Tenerife, y Paisaje de las Islas Naturalmente Dulce, malvasía elaborada por Bodegas Tajinaste, también en Tenerife, ambas vinculadas a la Denominación de Origen Islas Canarias - Canary Wine.

Junto a ellas, participó Viña Frontera Louis Goudard, de El Hierro, perteneciente a la Denominación de Origen de Vinos de El Hierro. La selección se completó con dos vinos de la Denominación de Origen Lanzarote: Bermejo Malvasía Fermentado en Barrica, de Bodegas Bermejo, y Yaiza Blanco Seco, de Bodegas de Yuco.

La selección permitió ofrecer un recorrido por distintas islas, denominaciones de origen, variedades y estilos de elaboración, reflejando la riqueza del viñedo canario y su capacidad para expresarse con personalidad propia en contextos gastronómicos de alta exigencia.

Los vinos fueron escogidos para armonizar diferentes pases del menú, aportando matices complementarios a una propuesta construida en torno al producto canario. La cata y selección previa contó con la participación del sumiller del Café de París, Fabien Giordano, junto al chef ejecutivo del establecimiento y el sumiller de la Casa del Príncipe Alberto, tras valorar cerca de una decena de referencias.

Para Canary Wine, la presencia de vinos canarios en una cena diplomática de esta relevancia supone una oportunidad excepcional para reforzar la proyección internacional del sector vitivinícola del Archipiélago. Los asistentes pudieron acercarse a una viticultura marcada por suelos de origen volcánico, variedades autóctonas, paisajes singulares y una tradición histórica que ha sabido mantener una identidad diferenciada.

Más allá de su función en el maridaje, los vinos transmitieron la personalidad de un territorio único y la capacidad de sus bodegas para elaborar referencias con identidad, precisión y reconocimiento creciente en el ámbito internacional. Su participación en Montecarlo permitió poner en valor no solo la calidad de las elaboraciones, sino también el trabajo de viticultores y bodegueros que sostienen el viñedo en las Islas.

El vino formó parte de una propuesta más amplia de promoción del producto canario. El menú incluyó referencias a ingredientes representativos del Archipiélago, como papas antiguas de Canarias, papaya de Buenavista del Norte, quesos artesanos de distintas islas, mojos tradicionales y aceite de oliva producido en Tenerife.

La cena permitió presentar una visión actual de la gastronomía canaria, basada en el producto, el territorio y la colaboración entre profesionales. La participación del restaurante San Sebastián 57 en esta celebración internacional nació tras una cena previa ofrecida en Santa Cruz de Tenerife a la embajadora de Mónaco en España y a la presidenta del Parlamento de Canarias, en el marco de los actos inaugurales de la conmemoración celebrados en el Auditorio de Tenerife.

Aquella experiencia gastronómica despertó el interés de la representación diplomática monegasca y dio origen a la invitación para que el restaurante tinerfeño participara en la cena oficial celebrada en Mónaco.

Como muestra de agradecimiento por la invitación y por el honor de representar la gastronomía española en este acto, Alberto González Margallo y Francisco Doblas González de Aledo hicieron entrega al Príncipe Alberto de Mónaco de una caja de cada uno de los vinos canarios servidos durante la cena, acompañadas de sus correspondientes fichas técnicas para su cata.

Junto a los vinos, se entregó también una selección de productos representativos de las Islas, entre ellos papas negras, mojos y quesos de Tenerife, Lanzarote, El Hierro y Fuerteventura, reforzando el carácter territorial de una acción que permitió proyectar la calidad agroalimentaria de Canarias en el Principado de Mónaco.

La participación canaria en esta Cena de Gala contó con la colaboración de la Consejería de Agricultura del Gobierno de Canarias, GMR Canarias, el Cabildo de Tenerife a través de Turismo de Tenerife, y la Sociedad de Desarrollo de Santa Cruz de Tenerife.

Tras el éxito obtenido en Montecarlo, el restaurante San Sebastián 57 reproducirá próximamente en Santa Cruz de Tenerife el mismo menú servido durante la Cena de Gala, acompañado por los vinos canarios que formaron parte de una velada en la que la viticultura del Archipiélago volvió a demostrar su capacidad para representar a Canarias en el ámbito internacional.