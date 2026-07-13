Hungría conmemora los 200 años de la porcelana Herend, símbolo de la alta artesanía

lunes 13 de julio de 2026 , 08:45h

Exposiciones, talleres y palacios históricos conmemoran el bicentenario de una de las manufacturas de porcelana más prestigiosas del mundo y proponen un recorrido por algunos de los rincones culturales más emblemáticos de Hungria.

¿Qué tienen en común la reina Victoria, los salones de numerosos palacios europeos y el trofeo del Gran Premio de Hungría de Fórmula 1? La respuesta es la porcelana de Herend. Una manufactura que, desde hace dos siglos, crea piezas elaboradas íntegramente a mano y se ha convertido en uno de los grandes iconos culturales de Hungría.

Con motivo de su bicentenario, el país invita a descubrir el legado de esta histórica firma a través de un recorrido por museos, palacios y espacios culturales que ponen en valor una de las tradiciones artesanales más prestigiosas de Europa.

Dos siglos de excelencia en porcelana

Fundada en 1826, Herend ha logrado convertirse en una de las manufacturas de porcelana más prestigiosas del mundo. Sus diseños, realizados y decorados a mano por maestros artesanos, han conquistado a casas reales europeas durante generaciones y siguen siendo hoy un referente de la alta porcelana.

El Museo de la Porcelana de Herend acoge la exposición "Bicentenary – Herend", la mayor muestra dedicada hasta la fecha. A través de una cuidada selección de piezas históricas, los visitantes pueden recorrer la evolución artística de Herend y descubrir algunos de sus diseños más emblemáticos, como las colecciones Victoria, Rothschild o Apponyi, que han marcado la identidad de la firma durante generaciones.

La oportunidad de convertirse en artesano por un día

Más allá de la exposición, la propia fábrica de Herend permite conocer de cerca un proceso de fabricación que apenas ha cambiado desde hace dos siglos. Durante la visita, los viajeros pueden observar cada una de las fases de producción, desde el modelado y la cocción hasta la delicada pintura realizada completamente a mano.

La experiencia va un paso más allá gracias a distintos talleres participativos en los que se puede decorar porcelana, montar pequeñas figuras o aprender algunas de las técnicas que los artesanos de Herend han transmitido de generación en generación. La visita incluye también el acceso al museo de la manufactura y a sus colecciones históricas, ofreciendo una perspectiva privilegiada sobre uno de los oficios artesanales más reconocidos de Europa.

Budapest se suma a la celebración

Quienes no puedan desplazarse hasta la localidad de Herend, tienen la oportunidad de acercarse a este universo sin salir de Budapest. El Palacio Herend cuenta con demostraciones del proceso creativo y talleres donde pintar piezas de cerámica o elaborar una rosa de porcelana.

La capital húngara también acoge varias exposiciones especiales con motivo del bicentenario. Hasta finales de agosto, el histórico Pesti Vigadó, uno de los edificios culturales más emblemáticos de Budapest, exhibe una selección de piezas de Herend en un entorno que combina la elegancia de la porcelana con la arquitectura neorrenacentista del edificio y las vistas al Danubio. A esta propuesta se suma el Palacio Zichy, que presenta la exposición "Centuries in Dialogue", una propuesta que une diseño, historia y programación cultural contemporánea.

Y más allá de Budapest, en el Castillo Esterházy, en Fertőd, la exposición "Courtly Splendor, Contemporary Radiance" sitúa las piezas de Herend en un escenario que recrea el esplendor de la vida aristocrática europea, permitiendo contemplarlas en un entorno muy similar al de las residencias para las que muchas de ellas fueron concebidas originalmente.