Air France apuesta por el diseño con su nueva colección de neceseres de viaje

lunes 13 de julio de 2026 , 09:00h

A bordo de sus vuelos de larga distancia, en las clases La Première, Business y Premium, Air France ofrece este verano una nueva colección de neceseres de confort, diseñados con esmero para satisfacer las expectativas de cada cliente. Refinados, elegantes y funcionales, incluyen una selección de detalles pensados para favorecer el descanso y disfrutar del vuelo.

Estuches de alta costura en la cabina La Première

A bordo de las suites La Première, Air France ofrece a sus huéspedes un estuche refinado, concebido como un auténtico accesorio de marroquinería. Con su diseño giratorio, está disponible en los dos tonos emblemáticos del exclusivo universo de esta clase:

el rojo de Air France y el gris perla. Está decorado con el hipocampo alado, símbolo histórico de la compañía, en su versión estilizada más reciente, sello distintivo de la experiencia de viaje de La Première.

Para crear este estuche, Air France continúa su colaboración con Sisley, marca francesa de fitocosmética, con la que también tiene un espacio de

tratamientos en la sala VIP La Première del aeropuerto de París-Charles de Gaulle. El estuche contiene una selección de cuatro productos, elegidos para ofrecer un auténtico momento de belleza y bienestar durante el vuelo:

Una crema reparadora e hidratante para manos y uñas.

Un bálsamo para el contorno de los ojos de gran eficacia.

Un tratamiento hidratante intenso antiedad Hydra-Global.

Un tratamiento antiedad All Day All Year.

Un bolígrafo de Air France La Première, un peine de madera, unos tapones para los oídos y un antifaz para dormir completan este conjunto.

En clase Business, neceseres elegantes y modernos

A partir de agosto de 2026, se ofrecerá un nuevo neceser de confort en la cabina de la clase Business, que se renovará cada seis meses. Se han diseñado dos versiones: un modelo en gris claro para la temporada de verano de 2026 y otro en azul marino para el invierno de 2026-2027. Su elegante diseño presenta un estampado contemporáneo elaborado con más del 90 % de material reciclado.

El neceser también está adornado con el hipocampo alado, emblema de la compañía.

Para acompañar este estuche, Clarins, socio de Air France desde hace casi veinte años, ha seleccionado dos productos de cuidado en formato miniatura compuestos en un 96 % por ingredientes de origen natural. Concebidos para proporcionar comodidad y bienestar durante el viaje, complementan los espacios de tratamiento firmados por Clarins en una selección de salas VIP de la compañía:

Un bálsamo «Beauté Éclair»

Un gel refrescante para los ojos que combate las bolsas.

El neceser también incluye tapones para los oídos, un antifaz de noche fabricado con material reciclado, un cepillo de dientes de bambú, un tubo de dentífrico ecológico fabricado en Francia y un par de calcetines de tejido reciclado.

En Premium, lo esencial para el confort

En julio de 2026, Air France también renueva el neceser de confort que se ofrece en la cabina Premium. Disponible en dos versiones que se presentarán sucesivamente cada seis meses, este elegante neceser incorpora fieltro y está confeccionado con materiales totalmente reciclados. Se presenta en dos combinaciones de colores: una versión en azul marino realzada con una solapa en azul horizonte, y otra en azul horizonte resaltada con una solapa en azul marino. Cada modelo está adornado con el acento, emblema de la marca Air France.

Cada neceser contiene lo imprescindible para viajar cómodamente en avión: tapones para los oídos, un cepillo de dientes de bambú con su correspondiente dentífrico ecológico fabricado en Francia, un par de calcetines de tejido reciclado y un antifaz para dormir.