Tao Ya-lun, artista taiwanés de realidad virtual presenta exposición individual en Estados Unidos

La exposición individual «Ubiquitous Ghosts (Fantasmas ubicuos)» estará abierta al público hasta el 2 de agosto en Washington D. C., informó el Ministerio de Cultura (MOC, siglas en inglés). Organizada por la División Cultural de la Oficina de Representación de Taiwán en Estados Unidos, la Academia de Taiwán y la galería IA&A de Hillyer, la muestra presenta la obra del artista de realidad virtual Tao Ya-lun.
Esta es la primera exposición individual de realidad virtual de Tao en EE. UU. y la primera de este tipo que se realiza en la galería. Comisariada por Mia Yingxing Liu, profesora adjunta de Historia del Arte de la Universidad Johns Hopkins, la muestra incluye obras como Fantasma errante n.° 9 y n.° 10.
La serie Fantasma errante se centra en la ideología política y la cultura de consumo en la sociedad contemporánea. Otra obra, Proyecto 1111, aborda la historia de una persona desplazada por la invasión rusa de Ucrania, señaló el MOC. Tao afirmó que utiliza los medios digitales para explorar los derechos humanos y la política.
La exposición se complementa con otros eventos, como una conversación entre Tao y Liu el 11 de julio, y un seminario el 18 de julio, que reunirá a artistas, comentaristas y profesionales de la tecnología para debatir sobre la evolución y el futuro de la inteligencia artificial y la realidad virtual.
La Academia de Taiwán fue creada por el MOC en 2011 como un instituto público sin fines de lucro con el objetivo de promover la investigación sobre temas relacionados con Taiwán. Dicha entidad organiza eventos como diálogos entre artistas, curadores y espacios culturales para impulsar la proyección internacional de la nación.