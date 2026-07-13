El Mauritshuis y el Museo Nacional Thyssen se enamoran en una colaboración única

lunes 13 de julio de 2026 , 09:45h

Del 15 de octubre de 2026 al 17 de enero de 2027, el Mauritshuis presentará una exposición única en colaboración con el Museo Nacional Thyssen-Bornemisza de Madrid . Como parte de un intercambio excepcional e irrepetible, 25 obras maestras del Mauritshuis viajarán a España, mientras que el museo de La Haya recibirá 25 piezas destacadas de la prestigiosa colección española. La exposición acercará a los Países Bajos una cuidada selección de obras maestras del Museo Thyssen-Bornemisza. La muestra, que celebra la sólida relación entre ambas instituciones, gira en torno al tema del amor. Será la primera vez que dos museos internacionales lleven a cabo un intercambio artístico simultáneo de estas características.

La EXPOSICIÓN desde Madrid ofrecerá al público una oportunidad extraordinaria para contemplar en los Países Bajos obras de artistas como Jan van Eyck, Albrecht Dürer, El Greco, Antonello da Messina, Piero della Francesca y Bronzino. La mayoría de estas pinturas apenas han salido de España y ahora podrán verse en los Países Bajos por primera vez en muchos años. Ningún museo neerlandés conserva obras de estos artistas.

El amor como vínculo

La exposición se articula en torno al tema del amor. Las obras seleccionadas, datadas entre los siglos XV y XVII, muestran distintas manifestaciones de este sentimiento: la devoción entre la Virgen María y Cristo, la intimidad entre los esposos, la compleja relación entre Adán y Eva o el amor por la naturaleza. La muestra también reflexiona sobre el amor por la propia pintura: la destreza, la imaginación y la búsqueda de la belleza que han inspirado a los artistas a lo largo de los siglos.

Imágenes religiosas, escenas mitológicas, retratos y una tronie (palabra que significa «rostro» o «cara» en neerlandés antiguo, es un subgénero pictórico popular en los Países Bajos durante el siglo XVII) ofrecen un amplio recorrido por las emociones humanas y los ideales artísticos en la historia del arte europeo. Al reunir todas estas obras, la exposición pone de manifiesto cómo artistas de distintas regiones de Europa continental se influyeron e inspiraron mutuamente, narrando una historia de intercambio cultural y de tradiciones artísticas compartidas.

Un dúo dinámico

La exposición contará con una pareja muy especial: Muchacho con turbante (h. 1658-1661), de Michael Sweerts, procedente de Madrid, y la célebre Joven de la perla (h. 1665), de Johannes Vermeer, perteneciente al Mauritshuis. Ambos jóvenes forman un dúo excepcional, no solo por la composición y el uso del color, sino también por su edad. La Joven de la perla permanecerá en su ubicación habitual (sala 15), pero estará conectada mediante una retransmisión en directo con la sala de exposición donde se exhibirá el muchacho de Sweerts, creando un inesperado diálogo visual.

Durante la exposición, una de las 25 obras prestadas se integrará en la colección permanente del Mauritshuis: Retrato de Ferry Carondelet con sus secretarios (h. 1510-1512), de Sebastiano del Piombo. Este retrato del Museo Thyssen-Bornemisza aparece reproducido con gran detalle en Apeles pintando a Campaspe (h. 1630), de Willem van Haecht, una pintura de la colección del Mauritshuis en la que figura una majestuosa galería de arte. Será la primera vez que ambas obras se exhiban juntas.