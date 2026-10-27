Segunda edición del ciclo La zarzuela que hay en mí

martes 27 de octubre de 2026 , 08:00h

LA CULTURA POPULAR EN LA ERA DE LA ILUSIÓN, LEMA DEL II CICLO ‘LA ZARZUELA QUE HAY EN MÍ’

El ciclo 'La Zarzuela que hay en mí' aspira a pensar el género bajo la luz de la actualidad, su recorrido histórico y peso en la memoria , así como las diversas transformaciones culturales que la zarzuela está experimentando, prestando especial atención a cómo influye, en ella, el diálogo entre tradición y cultura contemporánea.

La segunda edición del ciclo, organizada por el Círculo de Bellas Artes y el Teatro de la Zarzuela , busca pensar todas aquellas vertientes y ramificaciones que la cultura popular y las tradiciones pueden encontrar en un tiempo como el actual tan determinado por las variables de la ilusión. Para ello contará con el pensamiento cómplice de Nuria Labari, Margot Rot, Andrea Rizzi y Jorge Freire quienes conversarán sobre las significaciones de la cultura popular en la era de la ilusión, el martes 3 y 10 de noviembre . La entrada es libre hasta completar el aforo.

Hablar de zarzuela es hablar de la memoria de nuestra historia, la grande, la de gran recorrido, pero, muy especialmente, es hablar de esa historia de pequeño detalle que ha ido ampliándose conforme el ser humano, con su complejidad, ha ido cambiando según la historia acontecía a golpe de contexto sociocultural, creencias y avances económicos. La zarzuela guarda una parte de nosotros, cuestión que desconocemos por haber sido arrinconada y menospreciada. La zarzuela es el movimiento artístico de mayor dimensión y arraigo social de la cultura española y lo es porque su huella consiste en una manera de sentir y pensar de un pueblo.

Con 'La zarzuela que hay en mí' se quiere potenciar los procesos de identificación de la sociedad con este fenómeno cultural , poner en marcha mecanismos más contemporáneos que permitan que la sociedad se vea reflejada en un género que nos define como ningún otro a través del arraigo, de la memoria, de la cultura popular.